JAKALA e Samsung, a Milano l'evento sulle sfide dell'AI per il settore 'Design & Furniture'

Le sfide per il settore ‘Design&Furniture’ di fronte all’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale sono state al centro dell’evento “Design&Furniture – Under the Surface”. Organizzato da JAKALA e Samsung a Milano, presso la Samsung AI Home, l’evento ha visto la partecipazione di diversi tra i principali leader del settore, in un momento di confronto incentrato sulle trasformazioni che lo stanno ridisegnando. Dall’intelligenza artificiale alla digitalizzazione della customer journey, passando per l’evoluzione del design verso modelli di relazione sempre più vicini a quelli dei grandi lifestyle brand.

“L’intelligenza artificiale sta avendo un ruolo decisivo in tutti i business, compreso l’ambito del design, in cui ci sono almeno quattro sfide che l’AI può portare. La prima è l’aumento della produttività personale di chi lavora negli uffici e negli showroom; la seconda è più legata al mondo delle operation, quindi alla parte di automazione dei processi relativi alla supply chain; la terza è il miglioramento dell’organizzazione per chi opera nel mondo del retail. L’ultima parte è invece relativa al rapporto di intimacy che i vari brand stanno creando sempre più con il consumatore finale”, sottolinea Marco Di Dio Roccazzella, Global Consumer & Retail Leader di JAKALA.

In questo scenario, sottolinea JAKALA, per molte aziende la sfida consiste nell’andare oltre una visione centrata esclusivamente sul prodotto, costruendo sistemi di relazione capaci di generare valore lungo tutto il percorso del cliente, in un’evoluzione che sia in grado di coinvolgere organizzazione, competenze, processi e cultura aziendale. Le sfide portate dall’intelligenza artificiale al mondo del design, d’altra parte, “sono sfide sostanziali”, a partire dal capire “come usare queste tecnologie non solo in una logica di efficientamento dei processi, che è sicuramente il primo livello in cui l’AI può avere un’utilità, ma anche ragionando su come l’AI generativa possa essere utilizzata a supporto della fase creativa, di prototipia, di configurazione e di relazione con il cliente”, sottolinea Stefania Saviolo, Tenured Lecturer dell’Università Bocconi. Si tratta di trasformazioni “che possono dare moltissima crescita a queste aziende, supportando il lavoro dei creativi”, ha aggiunto Saviolo.

“In un settore come quello del design, in cui la maturità digitale è stata più lenta rispetto ad altri settori, la sfida dell’AI diventa veramente chiave. Diventa fondamentale per riuscire ad avvicinarsi a quelle che sono le esigenze del cliente, penso all’importanza della personalizzazione, dell’accelerazione dei processi”, ha spiegato Emanuele Varva, Global eCommerce & CRM Director di Flos. In questo scenario, sottolinea JAKALA, il vero elemento distintivo resta la capacità di preservare quello che ha reso iconici i grandi marchi del design — come la visione, la qualità progettuale, l’identità — integrandolo con nuovi strumenti, nuovi linguaggi e nuove modalità di interazione con clienti, architetti e progettisti.