Cerimonia di inizio lavori per il campus d’elite SPH a Miami, tra i fondatori Silva International

Lo Sports Performance Hub (SPH) ha ufficialmente avviato la costruzione del suo campus sportivo e formativo di livello mondiale, che si estende su 37 ettari. Il progetto da 280 milioni di dollari, finanziato privatamente, è destinato a trasformare South Dade in una capitale globale per l’eccellenza atletica, l’innovazione accademica e lo sviluppo della comunità, il tutto senza costi per i contribuenti. La cerimonia di inaugurazione, tenutasi presso l’ex Homestead Sports Complex, ha riunito funzionari locali, personaggi dello sport internazionali e leader civici per celebrare quello che molti considerano un investimento generazionale nel futuro economico e giovanile della regione. Il progetto è guidato da un illustre gruppo di atleti e imprenditori di fama mondiale, tra cui la leggenda del calcio Juan Sebastián Verón, Dario Sala e la medaglia d’oro olimpica Pepe Sanchez. Cofondatori Gaston Remy, Emiliano Fernández Balagué, Riccardo Silva (proprietario di maggioranza del Miami Fc e fondatore di Silva International Investments), Nick Sakiewicz (dirigente sportivo e immobiliare di lunga data), la star dell’Nba Manu Ginobili, i tennisti professionisti Juan ‘Pico’ Mónaco e Mariano Zabaleta e il veterano della Nfl, Martin Gramatica. Il financial partner del progetto SPH è una società di Pif, il fondo sovrano saudita.

SPH è progettato come un modello scalabile che integra atleti d’élite con un’istruzione ad alte prestazioni. Il piano generale del campus include: Accademie multisportive d’élite (formazione specializzata e coaching esperto in calcio, tennis, basket, baseball e football americano); college di livello mondiale (un ambiente preparatorio residenziale per quasi 600 studenti-atleti); stadio Premier da 10.000 posti (una sede moderna per il Miami Fc, l’Homestead Championship Rodeo e l’intrattenimento regionale); ospitalità (un hotel a cinque stelle a tema sportivo e servizi); servizi sanitari specializzati e di benessere (centro avanzato di medicina e chirurgia sportiva che include fisioterapia e riabilitazione); spazi pubblici inclusivi (strutture ricreative, un parco giochi per bambini e infrastrutture comunitarie).

“Questo progetto non riguarda solo strutture o investimenti ma anche persone e possibilità. Con questo impegno di 280 milioni di dollari finanziato privatamente, stiamo creando un luogo in cui i giovani atleti possono sognare in grande, le famiglie possono vedere reali opportunità vicino a casa e la comunità di Homestead può prosperare insieme a loro. Unendo allenamento multisportivo d’élite, istruzione e ospitalità, stiamo costruendo un ecosistema che supporta l’intero atleta e rafforza l’economia locale per le generazioni future”, ha affermato Nick Sakiewicz, Ceo di Sports Performance Hub. Come porta d’accesso meridionale a Miami, Sph funge da collegamento strategico tra l’America Latina, gli Stati Uniti e il mondo.

Il progetto è supportato da un investimento di 280 milioni di dollari, esclusi circa 60 milioni di dollari di valore del terreno in base a un contratto di locazione di 80 anni con la città di Homestead. Lo sviluppo avverrà in due fasi: la Fase 1 (2025-2026) istituirà le principali accademie non residenziali e le infrastrutture di allenamento. La Fase 2 (2026-2027) aggiungerà l’hotel, gli alloggi per studenti e lo stadio di casa del Miami Fc. SPH detiene inoltre una quota di maggioranza del 60% nel Miami Fc, la squadra di calcio professionistica più longeva della città, offrendo un percorso diretto per gli studenti-atleti per avanzare ai livelli professionistici. Durante l’inaugurazione, il Miami Fc ha anche annunciato una partnership storica con Avianca, che renderà la compagnia aerea colombiana lo sponsor principale delle divise della squadra e il suo vettore esclusivo.

Lo Sports Performance Hub di Miami-Dade, con sede a Homestead, in Florida, è un’iniziativa pionieristica creata da un collettivo di atleti e imprenditori di tutto il mondo. Sph unisce accademie sportive d’élite con programmi di formazione, benessere, ospitalità e comunità, progettati per migliorare la regione attraverso la creazione di posti di lavoro, l’impatto economico e lo sviluppo dei giovani. Insieme, i cofondatori di Sph hanno creato una piattaforma che collega sport, economia, istruzione e comunità, posizionando South Dade come modello di innovazione e inclusione nell’economia sportiva globale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sperformancehub.com.