Il premio giornalistico internazionale Argil "Italian Excellence Award"

Si terrà martedì 17 marzo 2026, alle ore 15.30, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la IX edizione del “Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award”, appuntamento dedicato alle eccellenze italiane che contribuiscono a promuovere nel mondo talento, creatività e visione internazionale.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo giornalisti Gino Falleri, dalla Fondazione Eurispes e da Confimprese Italia e organizzato e diretto da Manuela Biancospino, Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Un contesto in cui il giornalismo assume un ruolo centrale attraverso il racconto di progetti e valori che rappresentano il meglio del Paese, il Premio ARGIL non è soltanto una celebrazione, ma anche un’importante occasione di confronto tra uomini e donne della comunicazione. Un momento di riflessione e condivisione volto a valorizzare e diffondere la conoscenza delle nostre eccellenze in ogni settore, trasformandole in narrazioni globali capaci di ispirare e rafforzare il legame culturale tra l’Italia e il mondo.

Ideato da Gino Falleri, Roberto Rossi e Carlo Felice Corsetti, il Premio ARGIL nasce da una visione culturale profonda: valorizzare non solo il talento contemporaneo, ma il legame tra le radici più antiche della civiltà europea e la capacità moderna di raccontare l’Italia sulla scena globale.

I premiati per l’edizione 2026 sono: Gino Falleri, ideatore del Premio (alla memoria); Prof. Federico Faggin, fisico e inventore del primo microprocessore; Mons. Marco Malizia, Consigliere Ecclesiastico del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale; Lamberto Giannini, Prefetto di Roma; Principessa Elettra Marconi; Padre Paolo Benanti, teologo e Componente Commissione Onu sull’AI; Gigliola Cinquetti, cantante, scrittrice, attrice e conduttrice televisiva; Amb. Ferdinando Nelli Feroci, Presidente del Consiglio Scientifico dell’Istituto Affari Internazionali; Arma dei Carabinieri; On. Simonetta Matone, Magistrata e Deputata della Repubblica; Tommaso Miele, Presidente aggiunto della Corte dei conti; Sen. Giusy Versace, campionessa paralimpica e Senatrice della Repubblica; Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina; Dario Salvatori, critico e storico della musica; Prof. Marco Lacchini, Ordinario di Economia aziendale e Pro-Rettore dell’Università di Cassino; Andrea Garibaldi, Direttore ‘Professione Reporter’; Susy Montante, Cofondatrice e Direttrice della Fondazione Eurispes; Anna Maria Di Blasio, medico e imprenditrice. Riconoscimento speciale al Dott. Roberto Falleri e alla Dott.ssa Antonella Sperati.

La giuria è composta da: Roberto Rossi, Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio; Gian Maria Fara, Presidente della Fondazione Eurispes; Guido D’Amico, Presidente di Confimprese Italia; Carlo Felice Corsetti, Presidente PIUE e Segretario del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio; Manuela Biancospino, Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Presidente GUS (Giornalisti Uffici Stampa) del Lazio; Salvatore Capasso, Direttore Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio culturale del CNR; Giorgio Bartolomucci, Segretario Generale del Festival della Diplomazia; Fabio Morabito, giornalista e già Presidente Associazione Stampa Romana, Alberto Mattiacci, Presidente del Comitato Scientifico dell’Eurispes.

ARGIL, definito il “nonno d’Europa”, è uno dei più antichi resti umani rinvenuti nel Vecchio Continente, che risale a circa 400.000 anni fa, scoperto a Ceprano, nel Lazio. Il riferimento simbolico ad ARGIL sottolinea che l’Italia non è soltanto un Paese di eccellenze contemporanee, ma una civiltà che affonda le proprie radici nella preistoria europea, da cui nascono cultura, valori e visione.

Il Premio ARGIL lega idealmente passato e presente, riconoscendo giornalisti, comunicatori, Istituzioni e imprese che hanno saputo esprimere e raccontare al massimo livello la qualità, il sapere, il talento e l’umanità tipicamente italiani, diventando veri ambasciatori dell’Italia nel mondo.

Il Premio è dedicato al giornalismo suddiviso per settori specializzati, allo scopo di valorizzare il ruolo dell’informazione nella costruzione della reputazione del Paese, con particolare attenzione ai temi dell’Europa e a Valori & Umanità, come elementi centrali del racconto contemporaneo dell’Italia.

Nel corso delle edizioni precedenti, il Premio ARGIL è stato conferito a numerose figure di primo piano del panorama istituzionale, culturale, giornalistico e artistico, tra cui Piero Angela, Giuseppe Tornatore, Monica Maggioni, Antonio Tajani, Roberto Giacobbo, Frans Timmermans, e molte altre figure che hanno segnato il racconto dell’Italia nel mondo.

Attraverso questo riconoscimento, il Premio ARGIL intende celebrare coloro che, con il proprio operato, hanno contribuito in modo significativo alla crescita sociale, culturale ed economica della nazione, valorizzati dal ruolo fondamentale del giornalismo nel raccontare le eccellenze italiane, rafforzando così il nostro Paese come punto di riferimento nel dialogo internazionale. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui portali e sui social di Eurocomunicazione.

