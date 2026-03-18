Medaglia d'oro a Vittorio Brumotti per l’impegno nella difesa dell’ambiente

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha conferito a Vittorio Brumotti il Diploma di Benemerenza di prima classe e la Medaglia d’Oro al Merito dell’Ambiente, massimo riconoscimento assegnato dal Ministero a personalità che si sono distinte nella tutela del patrimonio ambientale del Paese.

La cerimonia si è svolta a Roma, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, e delle più alte cariche militari del Paese.

Il prestigioso riconoscimento premia l’impegno civile e professionale di Vittorio Brumotti, che nel corso degli anni ha realizzato numerosi servizi e inchieste giornalistiche dedicati alla denuncia di ecomostri, discariche abusive e reati ambientali presenti sul territorio nazionale. Attraverso il suo lavoro di divulgazione e denuncia, Brumotti ha contribuito a portare all’attenzione delle autorità competenti centinaia di situazioni di degrado e illegalità ai danni delle risorse naturali italiane, favorendo l’intervento delle istituzioni e la tutela dell’ambiente.

Il Ministero ha inoltre sottolineato come, nel corso della sua attività professionale, Brumotti abbia continuato a operare con determinazione e senso del dovere anche in contesti complessi e ad alto indice di criminalità organizzata, nonostante minacce e aggressioni subite. Con questo riconoscimento lo Stato italiano intende valorizzare un esempio concreto di impegno civico, coraggio e dedizione nella promozione della cultura della legalità e della difesa dell’ambiente.

La Medaglia d’Oro al Merito dell’Ambiente rappresenta quindi un importante tributo al lavoro svolto da Brumotti a favore della salvaguardia del territorio e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi ambientali.