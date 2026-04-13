ADM: Alesse al Vinitaly "certifichiamo l’eccellenza made in Italy". Nello stand ADM dimostrazioni e assaggi guidati

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, ha partecipato al Vinitaly, intervenendo al convegno “La riforma del sistema fiscale e il settore vitivinicolo”.

La presenza del numero uno dell’Agenzia a Verona s’inserisce nell’ambito della campagna di comunicazione istituzionale “ADM-Cert: la certificazione che riconosce l’eccellenza italiana”, finalizzata a valorizzare il ruolo dell’organismo di certificazione di ADM a garanzia del Made in Italy.

“L’Agenzia opera quotidianamente a tutela del comparto vinicolo grazie a molteplici attività: dai controlli doganali su importazioni ed esportazioni, alla prevenzione delle frodi per proteggere il Made in Italy e la salute dei consumatori; dalla certificazione dei prodotti all’applicazione delle norme sulle accise sui prodotti alcolici. Ogni ambito di intervento contribuisce concretamente a garantire qualità, sicurezza e legalità nel settore” ha spiegato il direttore Alesse.

Alesse ha, poi, partecipato col Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, al taglio del nastro inaugurale dello stand ADM, dove nel pomeriggio si è tenuto un seminario sul ruolo dell’Agenzia quale organismo pubblico di certificazione delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati a Indicazione Geografica.

Il seminario si è concluso con un momento esperienziale condotto dai Laboratori chimici di ADM.

“Con la sua presenza al Vinitaly, l’Agenzia lancia un messaggio chiaro: siamo al fianco delle filiere produttive e sosteniamo lo sviluppo dell’eccellenza italiana. In più, vogliamo tenere sempre aggiornati i cittadini attraverso le nostre campagne di comunicazione, proprio come quella in corso dedicata alla certificazione ADM-Cert” ha concluso Alesse a margine dell’evento.

Per tutta la durata del Vinitaly, lo stand dell’Agenzia ospiterà tre desk informativi dedicati alla certificazione della grappa e del Vermouth di Torino e al tema del vino dealcolato, con un susseguirsi di minitalk, dimostrazioni tecnico sensoriali e assaggi guidati.