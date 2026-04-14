Csm, bocciata la richiesta per Emiliano consulente in Regione

Con cinque voti contrari e uno favorevole, la terza commissione del Csm avrebbe bocciato la richiesta per l'ex presidente della Puglia Michele Emiliano consulente in Regione. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno. Determinante sarebbe stato il giudizio negativo sul requisito dell’“accrescimento professionale”, che non sarebbe stato ritenuto adeguato nel caso del governatore uscente.

Secondo la Commissione, l’incarico non sarebbe stato abbastanza convincente sul piano tecnico, perché Emiliano sarebbe vicino al pensionamento e quindi difficilmente avrebbe potuto trarre un reale “accrescimento professionale” dall’incarico. Ora la decisione definitiva spetta al plenum del Csm. Ma è difficile si arrivi a una decisione diversa dal parere formulato dalla commissione.