Jannik Sinner, lo sfregio di Mouratoglou: "Quando il gioco si fa duro..."

Dopo il malore e la clamorosa sconfitta al Roland Garros, per Jannik Sinner è il tempo del riposo: il numero 1 deve scavare a fondo, comprendere l'origine del suo male, dove si nasconde il punto debole. Eppure c'è chi ha già delle certezze al riguardo, per esempio Patrick Mouratoglou, che prende posizione contro il ragazzo di San Candido cavalcando, in particolare, un dato statistico. L'allenatore francese ha analizzato il rendimento del campione italiano nei match più lunghi, rimarcando una statistica: nelle partite che superano le tre ore e cinquanta minuti, il bilancio di Sinner è di nove sconfitte e nessuna vittoria.

Jannik Sinner perde, Fabio Fazio deraglia: colpa del cambiamento climatico Sugli spalti del Philippe-Chatrier, ad assistere al dramma sportivo di Jannik Sinner, c'era anche Fabio Fazio. Immag...

Sui social, il tecnico transalpino ha proposto un confronto diretto con Carlos Alcaraz, suggerendo che la differenza tra i due potrebbe non essere legata alla tenuta atletica. "E se il vero divario tra Sinner e Alcaraz fosse mentale, non fisico? Nei match di durata superiore alle 3 ore e 50 minuti, Sinner ha un record di 0-9… Alcaraz di 15-1… Sinner domina rapidamente, vincendo l’88% dei suoi match in due set. Alcaraz? 70%. Lotta, si adatta e trova soluzioni".

Jannik Sinner, la genetica ostacola una macchina perfetta: cosa sta emergendo Il tennis moderno non perdona più niente, a nessuno. Nemmeno ad un dominatore come Jannik Sinner. Non perdona un ...