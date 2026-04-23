Fisco: Casasco, da governo interventi senza precedenti a sostegno di ceto medio e sistema produttivo. Ora misure a sostegno dell’industria

“Dobbiamo pensare alla crescita dell’Italia, non a una manovra recessiva, tanto meno in una fase come questa. Forza Italia è l’unico partito che ha elaborato un vero progetto industriale per l’Italia e per l’Europa, presentando un documento sulle direttrici di sviluppo poi divenuto il piano per la competitività del PPE. Anche sul nucleare il lavoro portato avanti dal ministro Pichetto con il governo vede in Forza Italia il principale protagonista”. Lo ha dichiarato Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia, intervenendo a Porta a Porta.

“Pur tra molte difficoltà – ha proseguito – dobbiamo concentrarci sulla soluzione dei problemi reali: innanzitutto l’energia, che va affrontata a livello europeo, e poi il sostegno a tutte le misure capaci di rafforzare l’industria. Perché solo attraverso l’industria e l’impresa possiamo far crescere il Paese e aumentare i salari, non certo con il salario minimo proposto dalla sinistra. Noi crediamo in una ricetta in cui economia reale ed economia sociale procedano insieme. Siamo intervenuti sul taglio del cuneo fiscale e per contenere gli aumenti contributivi. Inoltre abbiamo ridotto l’IRES e abbassato l’IRPEF, portando l’aliquota dal 35% al 33%. Anche ieri i dati dell’Istat dichiarano che abbiamo abbattuto l’IRES del 3,3%. Abbiamo così messo in campo un intervento fiscale senza precedenti a sostegno del ceto medio e del sistema produttivo”, ha concluso.