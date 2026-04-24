Run Rome The Marathon, Corriere dello Sport-Stadio e Infront vincono il bando per l'organizzazione fino al 2031

Avanti tutta per cinque anni ancora: nel segno della continuità, l'Ati composto da Corriere dello Sport-Stadio, Infront Italy,e SSD Rome Marathon Runners ha vinto il bando e ottenuto da Roma Capitale il benestare per organizzare per i prossimi cinque anni (2027-2031) la Run Rome The Marathon, che nella sua edizione del prossimo anno si correra' il 14 marzo, e per la quale sono state aperte le iscrizioni. Alla Maratona di Roma sono attesi ancora una volta grandi campioni e appassionati runner da tutto il mondo.

Nell' edizione 2026 per la prima volta si è raggiunto un sold out delle iscrizioni con ben quattro mesi di anticipo rispetto alla data dell'evento, con il numero limite di 36 mila persone, cresciute a 60 mila con la Fun Run del sabato e con la staffetta solidale. Il progetto della maratona capitolina nelle ultime sei edizioni, dal 2021 a oggi, e' stato caratterizzate da una crescita numerica e partecipativa straordinaria e unica nel settore, passando dagli 8mila iscritti del settembre 2021 alla cifra record di 36mila partecipanti di un mese fa, con il 75% di atleti esteri provenienti da ben 166 nazioni del mondo.

Nessuna maratona al mondo, sottolineano gli organizzatori, ha realizzato in questi anni un simile processo di crescita. In pochi anni Run Rome The Marathon è passata dall'essere un normale evento sportivo per lo più italiano ad un evento di assoluto livello internazionale, diventando la decima maratona al mondo per partecipazione, e in grado di generare ogni anno, come misurato anche da studi in collaborazione con Università Sapienza, oltre 120 milioni di indotto economico sul territorio.

"Siamo ormai tra le più importanti corse del mondo - dichiara Daniele Quinzi, direttore marketing di Corriere dello Sport - Stadio. - Fin dall'inizio Run Rome The Marathon si è dimostrato un progetto vincente, un cambiamento di rotta totale rispetto al passato. Ora grazie alla vittoria del bando di Roma Capitale proseguiremo questo progetto, con ancora più energia, volontà, professionalità, idee e visioni che siamo certi porteranno questo evento ancora più in alto, avvincente ed emozionante".

"Corriere dello Sport - Stadio e Infront Italy continueranno a organizzare la Maratona di Roma anche per i prossimi 5 anni - sottolinea Alessandro Onorato, assessore a grandi eventi, sport e turismo di Roma - Gli uffici del dipartimento Sport hanno ufficializzato l'affidamento dopo la chiusura del bando pubblico. La grande notizia per la città è che la concessione ha il valore di 1,25 milioni annui, più del triplo rispetto ai 333mila euro corrisposti per le ultime due manifestazioni. In pratica, un'edizione della prossima maratona vale quanto tutte le precedenti cinque organizzate messe insieme. E complessivamente nelle casse pubbliche entreranno 6,2 milioni di euro, oltre a tutte le ricadute economiche legate all'evento". "Siamo davvero soddisfatti di poter annunciare oggi ufficialmente di esserci aggiudicati il bando per l'organizzazione e gestione per le prossime 5 edizioni della Run Rome The Marathon - dice Alessandro Giacomini, managing director di Infront Italy - è una piattaforma globale capace di valorizzare Roma, generare impatto economico concreto e unire persone da ogni parte del mondo attraverso valori universali come sport, inclusione e condivisione. Siamo estremamente orgogliosi del percorso compiuto insieme ai nostri partner e a Roma Capitale, che in pochi anni ci ha portato a posizionare questa maratona tra le più rilevanti a livello internazionale".