Quietcation, fuga nel silenzio. Non è una moda turistica: per Lorenzo Campese è “un grido d’allarme dell’anima”

Negli ultimi mesi il turismo ha trovato l’ennesima parola nuova: quietcation. Vacanze silenziose, senza caos, senza social, senza folla, senza rumore. Tradotto: sparire. Ma dietro il neologismo, come spesso accade, c’è qualcosa di meno leggero. Perché se sempre più viaggiatori scelgono mete isolate, e senza telefonino, riducono i programmi e cercano la solitudine, la domanda è inevitabile: stiamo seguendo una tendenza o stiamo reagendo a un disagio?

Per Lorenzo Campese, che da oltre trent’anni lavora sulla consapevolezza e lo sviluppo delle qualità umane con Altroove, il dubbio non esiste: «Non è una moda, è un grido d’allarme dell’anima. La definirei una reazione immunitaria della coscienza». Altroove (wwwaltroove.it) realtà che si occupa di presenza, meditazione e lavoro esperienziale, parte da un presupposto semplice: il problema non è fuori. Ed è esattamente qui che la quietcation, secondo Campese, mostra il suo limite.

«Viviamo in un’epoca di iper-stimolazione dove l’identificazione con la mente è totale. Il disagio che sentiamo non è dato dal rumore esterno, ma dal fatto che non riusciamo più a sentire noi stessi sotto il rumore dei pensieri». Il punto, quindi, non è il silenzio. È chi lo cerca. Perché si può anche andare lontano, isolarsi, spegnere tutto. Ma portandosi dietro la stessa testa.