La collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi è stata una partnership storica e profonda, che è andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva, trasformandosi in un rapporto basato su valori condivisi, resilienza e inclusione.

Testimonial e Valori: Barilla ha scelto Zanardi come ambasciatore nel mondo, in particolare per facilitare l'ingresso del marchio nel mercato statunitense, grazie alla sua immagine di sportivo tenace, amato e con forti valori familiari.

Supporto Post-Incidente: Dopo il tragico incidente di Lausitz nel 2001, Barilla ha deciso di non interrompere il rapporto, ristrutturando il programma di sponsorizzazione per sostenere Zanardi nel suo percorso di rinascita e nella successiva carriera paralimpica.

Paracycling e il "Blu Team": Barilla ha sponsorizzato il team di handbike di Zanardi (Barilla Blu Team), accompagnandolo nelle sue vittorie internazionali, inclusi i successi ai Giochi Paralimpici.

Impegno per l'Inclusione: La figura di Zanardi è stata centrale anche nelle iniziative di Barilla legate alla diversità e all'inclusione, specialmente dopo il 2013, rafforzando l'immagine del gruppo non solo come produttore di pasta, ma come realtà attenta al "capitale umano”