Nutrire l’Inclusione: Vivenda Spa aderisce alla Settimana Nazionale della Celiachia

Migliaia di piatti, rigorosamente gluten-free, preparati in scuole e università. Nella Settimana Nazionale della Celiachia (9-17 maggio), da Nord a Sud d’Italia la Vivenda Spa ha pensato dei menu speciali e delle attività di educazione alimentare per diffondere una corretta informazione sulla dieta senza glutine sfatando falsi miti e fake news.

Con la certezza che la mensa non sia soltanto un luogo di ristoro, ma uno spazio fondamentale di educazione e socialità, l’azienda del Consorzio La Cascina rinnova il proprio impegno nel garantire che il momento del pasto sia un’esperienza sicura, gustosa e, soprattutto, uguale per tutti. Perché in quella settimana tutti i bimbi e i ragazzi mangeranno esattamente allo stesso identico modo.

Per garantire la sicurezza alimentare delle sue preparazioni, la Vivenda Spa ha adottato nelle sue cucine protocolli stringenti, ricavato ambienti riservati alle diete speciali, selezionato fornitori certificati. Anche la formazione del personale sulle procedure HACCP per la gestione dei pasti destinati ai celiaci riveste un ruolo importante: la consapevolezza dell'operatore è la prima forma di tutela per l'utente. A proposito di formazione ed educazione, le dietiste dell’azienda del Consorzio La Cascina organizzano per tutto l’anno scolastico e universitario seminari e laboratori didattico-ricreativi sulla celiachia. Perché, oggi, questa intolleranza alimentare non soltanto colpisce in Italia oltre 600.000 persone, ma non è ancora debitamente diagnosticata: secondo il ministero della Salute, nel nostro Paese circa 400.000 pazienti non sanno di essere celiaci e purtroppo il percorso che porta alla diagnosi è ancora difficoltoso e lungo. Pensate che in media occorrono sei anni per ricevere la diagnosi di celiachia.

In questo contesto la Settimana, promossa dall’Associazione Italiana Celiachia di cui diversi lavoratori della Vivenda Spa sono soci, accende un faro su cucina e salute. “Nelle scuole e nelle università, la nostra missione è abbattere le barriere alimentari. Celebrarla per noi significa proporre menù inclusivi: piatti che, pur essendo privi di glutine, risultano invitanti e saporiti per l'intera platea studentesca”, afferma Giovannino Stigliano, direttore filiale Calabria per la Vivenda Spa presso l’Università della Calabria. In queste settimane l’ateneo è al centro di un vasto programma di attività volte a diffondere i principi della sana alimentazione: tavole rotonde, convegni, la realizzazione di tovagliette per i vassoi con i modelli della dieta mediterranea raffigurati e, naturalmente, l’ideazione di menu tematici come quello gluten-free. "L'obiettivo di Vivenda Spa – continua il manager della Vivenda Spa – non è offrire un'alternativa per 'pochi', ma creare una tavola dove la restrizione alimentare non diventi mai isolamento sociale”.

Così l’azienda di ristorazione collettiva si fa promotrice di una cultura della salute che parta proprio dai banchi. Attraverso la collaborazione con le scuole e gli atenei, punta a spiegare ai giovani che la celiachia non è un limite, ma una caratteristica che richiede attenzione e rispetto. Promuovere la conoscenza della dieta senza glutine aiuta a creare una comunità studentesca più empatica e informata.

All’Università di Udine la squadra coordinata da Davide Perrone, direttore di filiale per l’Emilia-Romagna, il Veneto e il Friuli, ha organizzato insieme all’AIC uno show cooking per dimostrare che inclusione e gusto possono andare di pari passo. Cosa troveranno sul piatto gli studenti? Pasta senza glutine con pomodoro ciliegino e pecorino, filetto di trota salmonata impanata al basilico. L’impegno della Vivenda Spa non si esaurisce però con la settimana della Celiachia. Come spiega Viky Bottone, coordinatore delle filiali Abruzzo, Marche e Umbria dove la Vivenda Spa organizza altre giornate gluten-free, “dall'infanzia all'università accompagniamo gli studenti nel loro percorso di crescita, garantendo pasti equilibrati sotto il profilo nutrizionale e conformi ai più alti standard di sicurezza alimentare”. Perché mangiare bene significa sentirsi accolti, protetti e parte di un unico, grande progetto di benessere collettivo.