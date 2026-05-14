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RAM S.p.A., Davide Bordoni riconfermato Amministratore Unico

giovedì 14 maggio 2026
RAM S.p.A., Davide Bordoni riconfermato Amministratore Unico

1' di lettura

Davide Bordoni è stato riconfermato Amministratore Unico di RAM S.p.A. Logistica-Infrastrutture-Trasporti, società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti che ha approvato il bilancio della società. Tale scelta assicura continuità all’attività di RAM S.p.A. nel supporto strategico al MIT nei settori della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti.
“La riconferma rappresenta per me motivo di orgoglio e uno stimolo a proseguire con impegno e responsabilità il lavoro al servizio del Paese e del sistema logistico e infrastrutturale nazionale. Desidero esprimere la mia gratitudine al Mef e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per la fiducia e l’attenzione dimostrate nei confronti del lavoro svolto e degli ottimi risultati raggiunti in questi anni da RAM S.p.A.”, ha dichiarato Davide Bordoni.

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