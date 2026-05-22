GSA acquisisce ATS e amplia la propria presenza nel settore del security management per grandi eventi

Gruppo Servizi Associati (GSA), tra i principali operatori europei nel settore della Safety ed Antincendio, ha perfezionato l’acquisizione del 70% delle azioni di ATS – Around The Show, società fondata nel 2000 e specializzata nei servizi di security management, ticketing management, controllo accessi e consulenza specialistica per l’ottenimento delle autorizzazioni presso le Commissioni su tutto il territorio nazionale, operando per conto di primari clienti italiani e internazionali. L’operazione consente a GSA di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel comparto della gestione della sicurezza per grandi eventi pubblici e privati, ampliando al tempo stesso le competenze nel controllo accessi, nella gestione operativa del ticketing, nei servizi specialistici e nella consulenza autorizzativa per eventi e spettacoli di elevata complessità organizzativa. Fabio Marsili, Founder di ATS, resta al comando della società come CEO, reinvestito al 30%.

ATS è leader italiano del comparto e opera a livello nazionale e internazionale con una struttura composta da oltre 300 dipendenti specializzati, un network di oltre 2.000 operatori abilitati, garantendo servizi integrati anche all’estero. La società ha consolidato negli anni una posizione di riferimento distinguendosi per l’elevata specializzazione operativa, la formazione continua del personale e l’integrazione di tecnologie avanzate nei processi di gestione della sicurezza. ATS vanta nel tempo di aver servito alcuni tra i più importanti eventi musicali, sportivi, istituzionali e televisivi a livello internazionale. Tra questi figurano, solo per citarne alcuni, i concerti e i tour di Coldplay, Ed Sheeran, Metallica, Pearl Jam, U2, Jay-Z e Beyoncé, Depeche Mode, Sting, Vasco Rossi, Ligabue, Claudio Baglioni, Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro, Geolier, Tiziano Ferro e Marco Mengoni, oltre a grandi festival come Firenze Rocks, Milano Rocks e IDays.

La società ha, inoltre, operato in manifestazioni istituzionali e sportive di rilievo quali Formula E – E-Prix Roma, Internazionali di Tennis BNL d’Italia, Golden Gala, Volley World League e Bellator Roma, oltre a numerose produzioni televisive di grande audience come Amici, Maurizio Costanzo Show ed altri. Tra i servizi sviluppati da ATS rientrano anche la progettazione dei piani di sicurezza, il crowd management, lo sviluppo delle procedure di emergenza, la simulazione dei flussi, la progettazione 3D degli spazi operativi, la gestione del controllo accessi attraverso sistemi hardware e tecnologie dedicate, nonché l’attività di consulenza tecnica finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Commissioni di Pubblico Spettacolo per eventi e manifestazioni su tutto il territorio nazionale. Nel 2025 la società ha registrato un fatturato complessivo pari a 13 milioni di euro, gestendo oltre 300 eventi in un solo anno.

Alessandro Pedone, Founder e Vice Presidente di Gruppo Servizi Associati (GSA), ha dichiarato: “Riteniamo fondamentale, per Gruppo Servizi Associati, entrare dalla porta principale nel settore della sicurezza dei grandi eventi attraverso l’acquisizione del principale player italiano del comparto. La sicurezza dell’utente e del pubblico deve rappresentare oggi una priorità assoluta, anche alla luce dei tragici episodi che negli ultimi anni hanno evidenziato quanto sia necessario investire sempre di più in organizzazione, prevenzione, gestione dei flussi e competenze specialistiche. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente le molteplici competenze ATS all’interno del progetto industriale di GSA, creando nuove sinergie e ampliando la nostra capacità di offrire servizi integrati nel mondo della safety e della security”.

Per Antonio Musacchio, CEO di Gruppo Servizi Associati (GSA): “L’ingresso di ATS rafforza il percorso di crescita del Gruppo in segmenti ad elevata specializzazione e forte contenuto operativo. Security management, controllo accessi, gestione dei flussi, ticketing e servizi ai grandi eventi, rappresentano attività sempre più strategiche in contesti caratterizzati da elevata complessità organizzativa. Grazie all’esperienza maturata da ATS in importanti manifestazioni GSA estende ulteriormente il proprio perimetro di competenze, consolidando una piattaforma di servizi integrati capace di rispondere a tutte le esigenze di clienti pubblici e privati, garantendo ad ATS sinergie anche in ambiti e attività adiacenti”.

Fabio Marsili, CEO di ATS, ha osservato: “Sono molto soddisfatto di questa operazione, che rafforza la compagine sociale dell’azienda che ho fondato e sviluppato negli anni. La scelta di mantenere una partecipazione del 30% conferma la mia fiducia nel futuro della società. L’ingresso di un gruppo di primaria importanza consentirà di accelerarne la crescita e rafforzarne ulteriormente solidità e affidabilità sul mercato”.