Elly Schlein, "la ragazza" è vittima dei maschi Pd che l'hanno voluta

Quando parlano tra di loro, i capibastone, i big, quelli che con esperienza, quelli che si vantano di capire la politica e di aver chiaro lo scenario, la chiamano «la ragazza». Come dire: l’inesperta, una arrivata dove è per una serie fortunata di eventi. Diciamo le cose come stanno: pensavano, quelli della sua stessa maggioranza, quelli che l’hanno sostenuta all’inizio o sono saliti sul carro di Elly Schlein, di poterla usare, forti della loro esperienza e di una auto-asserita capacità di capire la politica. Donna, giovane. Uguale: malleabile. Ci chiederà consiglio e noi glielo daremo. È il classico pregiudizio maschilista, quello che verrebbe definito, da un esperto, un giudizio “svalutante”.

Il fatto sorprendente è che è fortissimo anche a sinistra, se non addirittura più che a destra. E ne sta facendo le spese anche la prima donna segretario del primo partito del centrosinistra. Lo ha accennato, in un colloquio con Il Foglio, l’ultimo vero comunista, Ugo Sposetti, un uomo che ha vissuto da protagonista altre stagioni, ma che ha mantenuto l’onestà intellettuale di chi ha dato la vita per un ideale. Uno che la Ditta la conosce come nessun altro. E le è anche affezionato.