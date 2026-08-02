Ceuta, Giorgia Meloni verso il vertice Ue: "Hub come in Albania"

L'Italia, al tavolo del Consiglio europeo dei ministri dell'Interno in programma per martedì sul caso Ceuta , secondo quanto viene confermato da fonti di Governo, chiederà l’applicazione del regolamento Ue sui 'return hub'. Si tratta, come anticipato questa mattina dai quotidiani, della possibilità per i Paesi membri di trasferire i migranti con ordine di rimpatrio in centri situati in Paesi extra-Ue sicuri, sul 'modello Albania'. Tra i paesi individuati, per lo più africani, ci sarebbero "Ruanda, Ghana, Etiopia, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan, Armenia e Montenegro. Insomma, così come fatto in Albania, la proposta è quella di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti clandestini, ma finanziati con fondi europei.

"Il recepimento da parte del premier irlandese della riunione dei ministri dell'Interno promossa da Meloni conferma ancora una volta l'Italia come nazione capofila contro l'immigrazione clandestina. Il governo ha assunto una posizione pragmatica, facendo ancora una volta gli interessi dell'Italia: salvaguardare i propri confini e attivare tutte le misure necessarie contro gli ingressi illegali. Mentre Sánchez sminuiva le immagini indegne a cui abbiamo assistito e la sinistra si preparava al soccorso rosso, l'Italia stava già lavorando affinché le cause di quanto accaduto venissero arginate. Tutto ciò zittisce ogni polemica che, davanti all'evidenza, le nostre opposizioni — rivelatesi ancora una volta anti-italiane — hanno voluto imbastire anziché suggerire interventi di cui beneficerebbe anche il loro leader spagnolo. Ora ci auguriamo che almeno davanti a quell'Europa, che tirano per la giacchetta a sproposito e malamente, sappiano ricredersi", è stato il commento del vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.