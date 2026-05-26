2WATCH diventa Group: creatività, AI e produzione in un unico ecosistema

2WATCH si struttura come gruppo e costruisce un ecosistema unico che integra creatività, produzione, tecnologia, media brand e talent. L’entertainment tech company di nuova generazione e casa di produzione specializzata in contenuti digitali AI-powered, che in Q1 ha fatto registrare un +65% di revenue rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, opera attraverso tre unit:2WATCH Creative Studio, dedicata alle produzioni televisive, cinematografiche e digital, attraverso strumenti tradizionali e innovativi; 2WATCH Content Factory, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni per rendere i contenuti scalabili, supportare i brand nella produzione di grandi volumi editoriali e realizzare piattaforme basate su intelligenza artificiale custom; e 2WATCH Media, che racchiude l'anima talent e media brand del gruppo e che oggi genera oltre 100 milioni di views mensili anche grazie all’ultimo ingresso, quello di Casa Surace.

2WATCH Group ha costruito una risposta concreta integrando l'intelligenza artificiale agentica nei workflow di ideazione, adattamento e produzione di contenuti digitali, social, video e branded entertainment. Attraverso le competenze combinate di 2WATCH Creative Studio e 2WATCH Content Factory, il gruppo è in grado di trasformare un brief in un ecosistema di contenuti coordinati su canali e formati diversi: dai social alla comunicazione interna, dal blog alla stampa, fino ai visual per campagne digital e televisive.

Questa competenza ha già un primo caso concreto: per un cliente nel settore energy, 2WATCH ha sviluppato una piattaforma che permette ai team interni di partire da un prompt e ottenere contenuti adattati a canali e contesti diversi, senza perdere identità e tono di voce.

"Abbiamo smesso di ragionare sull'AI solo come strumento e abbiamo iniziato a costruirci sopra dei prodotti. La differenza non è semantica, è operativa", dichiara Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH Group. "Esiste una domanda reale da parte di aziende strutturate che vogliono riprendere il controllo sulla propria produzione editoriale e noi abbiamo costruito esattamente questo. L'evoluzione in 2WATCH Group nasce proprio da questa visione: mettere insieme creatività, tecnologia, media e produzione per costruire un nuovo modello di entertainment e content production".

2WATCH ha inoltre avviato lo sviluppo di un enterprise framework modulare e proprietario, progettato per aziende che producono contenuti su scala: ogni cliente configura solo i moduli necessari, dalla strategia creativa alla distribuzione multicanale, fino all'ottimizzazione dei workflow per region e formati.