“INNAMORARSI E ALTRE PESSIME IDEE “, DIRETTO DA SIMONE ALEANDRI E' UNA BELLA COMMEDIA DOVE MOLTI DI VOI VI RITROVERETE

Metti un giovane e talentuoso regista come Simone Aleandri , unisci un cast formato dai nostri più bravi attori , aggiungi una storia originale, dinamica al passo con i tempi e il gioco è fatto: sarà un successo? Questa è una comedy che non ti fa annoiare,ma riflettere, dove sicuramente nessuno sbadiglierà. Quante volte abbiamo visto al cinema gente che paga il biglietto e finisce per farsi una bella pennichella? Qui, credo proprio che non accadrà! La storia racconta un avvocato (Lino Guanciale) sposato e padre di un bimba. Ama la moglie e crede di aver fatto le scelte giuste. E' lontano dal maschio Alfa e lava anche i piatti: che vuoi di più ? Ma un giorno lei gli confessa: “mi sono innamorata di un altro uomo”.Gli casca il mondo addosso tenta di farla ragionare ma oramai lei ha già deciso: le piace da morire uno chef (Davide Benvenuto) e per lui è disposta a tutto: “L'amore è pazzo, dice l'attrice e non sempre segue strategia razionali”. Intanto a rimetterci è lui, vuole vendicarsi perché non accetta questa situazione. L 'incontro con una bella ragazza (Andrea Delogu) che ha problemi legali con il suo ex, gli sembra perfetto per iniziare una “guerra” fredda: “ Quando ho letto la sceneggiatura , spiega l'attrice- ho pensato: facciamolo subito. Il titolo è una provocazione, nella vita reale sono innamorata e vivo una vita a colori, ,l'amore per me è tutto “. Dall'altra parte c'è la sua migliore amica (Ilenia Pastorelli) che inizia una relazione apparentemente perfetta con un amico dell'avvocato (Claudio Colica). : “Durante i primi set dovevo spogliarmi, ho visto che Claudio era incuriosito e gli ho detto: mi stai a guardà troppo...lui si è scusato. E' stato un bel set dove siamo diventati tutti amici”. Abbiamo un sogno nel cassetto: vogliamo vedere tanti film girati prossimamente da questo regista. Ci sono novità? “Girerò un horror romantico, mi intriga, risponde Aleandri” Dobbiamo crederci? Secondo me potrebbe essere vero, anche perché la produzione è contenta dei risultati ottenuti. Aleandri ha un futuro brillante, nessun altro critico potrà dire che ho sbagliato a credere in lui. A meno che non sia un penna al vetriolo, purtroppo di “criticoni” che non masticano il cinema, ne girano tanti.