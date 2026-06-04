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"Il Mio Karate": un nuovo viaggio nel mondo delle arti marziali

giovedì 4 giugno 2026
"Il Mio Karate": un nuovo viaggio nel mondo delle arti marziali

1' di lettura

Da Mercoledì 3 giugno 2026 è on line la rubrica-giornale Il Mio Karate. Lo cura “per passione e non certo per guadagno”, ci tiene a precisare, Marco Gregoretti, giornalista d’inchiesta, collaboratore di Libero e istruttore di Karate Shotokan.

L’iniziativa editoriale trova spazio all’interno di Gente.it, diretto da Davide Burchiellaro, l’edizione on line del settimanale a larga diffusione Gente, diretto da Umberto Brindani

Il Mio Karate si propone di raccontare il mondo delle arti marziali da un punto di vista non soltanto tecnico e di settore, ma anche di benessere, di storia, di costume attraverso l’utilizzo di articoli, interviste, spazi tematici, video e fotografie. Ampio spazio è dedicato al karate shotokan proposto dall’Accademia italiana karate tradizionale (AIKT) e dai suoi Maestri. 

Il Mio Karate si rivolge principalmente alle famiglie, ai genitori, alle bambine, ai bambini, alle ragazze, ai ragazzi e a tutti coloro che, attraverso la pratica e lo studio dei kata e del kumite,  ambiscano avvicinarsi al mondo delle arti marziali, cercando anche una scala di valori e di formazione. La lotta al bullismo, come comportarsi sul tatami, il contributo della scienza e della medicina… Ma anche le Chicche di dojo e la rubrica Vik, (Very important karateka), perché il mondo delle arti marziali è serio, ma non serioso. 

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