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Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi: "Rapporto chiuso", cosa c'è dietro

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sabato 6 giugno 2026
Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi: "Rapporto chiuso", cosa c'è dietro

2' di lettura

"Ci sono amicizie che si possono chiudere e a me è successo con Aurora": Tommaso Zorzi, ospite di Giulia Salemi nel podcast Non Lo Faccio X Moda, ha confermato una rottura a quanto pare insanabile con Aurora Ramazzotti, influencer nonché figlia del cantante Eros e della conduttrice Michelle Hunziker. Il loro legame era nato nel 2014 tra i banchi di scuola diventando fortissimo nel tempo. Oggi però, dopo anni di amicizia, le loro strade si sarebbero separate in maniera definitiva.

"Mi dispiace - ha aggiunto l'ex vincitore del GfVip - è una persona alla quale ho voluto genuinamente bene. Non le ho mai fatto del male e non voglio dire che lei ne abbia fatto a me. Insomma, parlo per me. Ormai è un rapporto chiuso e credo anche che non ci sia spiraglio di riapertura ma va bene". Nessun torto o litigio, insomma. Solo la consapevolezza della fine di un legame. "Ci ha separato il fatto che al tempo eravamo in due momenti di vita molto diversi e nessuno dei due si è piegato verso l'altro. Una colpa condivisa. Se non arrivi a farti del male non puoi odiare una persona che è stata tua amica", ha spiegato Zorzi.

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Nonostante l'allontanamento, l'influencer ha comunque voluto augurare il meglio ad Aurora, che sposerà il compagno Goffredo Cerza il prossimo 4 luglio: "La ricordo con grandissimo affetto, sono felice della vita che ha. Ho una sana invidia nei suoi confronti per la famiglia che ha saputo costruire. Goffredo è l'uomo dei sogni". E ancora: "Non ci siamo mai fatti del male, quindi io sono molto felice per lei. Adesso so che si sposa, quindi le auguro ogni bene. È una persona che conosco da quando aveva 14 anni, insieme abbiamo vissuto tante cose e siamo stati amici per 10 anni".

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