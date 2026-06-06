Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi: "Rapporto chiuso", cosa c'è dietro

"Ci sono amicizie che si possono chiudere e a me è successo con Aurora": Tommaso Zorzi, ospite di Giulia Salemi nel podcast Non Lo Faccio X Moda, ha confermato una rottura a quanto pare insanabile con Aurora Ramazzotti, influencer nonché figlia del cantante Eros e della conduttrice Michelle Hunziker. Il loro legame era nato nel 2014 tra i banchi di scuola diventando fortissimo nel tempo. Oggi però, dopo anni di amicizia, le loro strade si sarebbero separate in maniera definitiva.

"Mi dispiace - ha aggiunto l'ex vincitore del GfVip - è una persona alla quale ho voluto genuinamente bene. Non le ho mai fatto del male e non voglio dire che lei ne abbia fatto a me. Insomma, parlo per me. Ormai è un rapporto chiuso e credo anche che non ci sia spiraglio di riapertura ma va bene". Nessun torto o litigio, insomma. Solo la consapevolezza della fine di un legame. "Ci ha separato il fatto che al tempo eravamo in due momenti di vita molto diversi e nessuno dei due si è piegato verso l'altro. Una colpa condivisa. Se non arrivi a farti del male non puoi odiare una persona che è stata tua amica", ha spiegato Zorzi.