Edoardo Costa racconta la sua America

FESTIVAL MARATEALE. Edoardo Costa era cresciuto a pane e cinema , amava il suo Paese , ma sognava l'America che vedeva sul grande schermo. Oggi vive da 20 anni a Los Angeles, dove è diventato uno degli attori più amati nella Grande Mela, recitando in produzioni importanti . Da”Die Hard- Vivere o morire” a “Down The Store- e No Stop, affiancato da attori del calibro di Liam Neeson, Julianne More e Steve Segal. Laureato in filosofia all'Università cattolica del Sacro Cuore, l'attore nato a Varese sotto il segno del genio, ha voluto ricostruirsi una vita negli Stati Uniti , dopo l'amarezza subito a causa di uno scandalo fiscale che lo coinvolse nel 2008. Acqua passata , ora è un uomo sereno che ha solo voglia di fare il suo mestiere, quello per cui ha studiato tanti anni tra Milano, Parigi e Los Angeles.

Edoardo, partiamo da qui...

“Si, sono andato via dall'Italia, volevo ricostruirmi una nuova vita negli Stati Uniti, dove mi sono trasferito da tanti anni. Il tempo passa, ma ho ritrovato me stesso. Lavoro in molti film di successo, anche in Sud America, Spagna e Messico, questo mi da gioia.”

La sua gioia passa quando va a trovare il suo più caro amico, Bruce Willis. Come sta?

“Mi fa male parlarne, sono molto legato a lui. Purtroppo questa malattia non perdona (demenza senile), vado a trovarlo spesso, ma soffro. Con lui avevo recitato in “Die Hard-Vivere o morire” nel ruolo di un terrorista. Rimane il mio migliore amico”.

Ho un ricordo di lui: Un giorno durante una conferenza stampa dove era presente Bruce Willis ( nel film c'era anche lei) , un collega chiese: quanto vi ha dato Costa per partecipare a questo film? Willis si alzò dalla poltrona e con fare deciso andò verso di lui, e disse: è un bravissimo attore e voi non lo meritate. Ed è anche una persona che stimiamo tutti- Era furente, gli diedi ragione...

“Sì, Bruce ha sempre creduto in me, gli voglio bene”.

Ha detto che gira in tanti Paesi oltre l'America: quindi conosce molte lingue?

“ Francese, Portoghese, Inglese...Italiano, quello non si dimentica mai”,

Prossimamente?

“Uscirà un nuovo film “Pazzi amori liquidi”, una commedia romantica che arriverà anche in Italia”.

Il suo ruolo?

“Sono protagonista e interpreto il proprietario di una galleria d'arte...insomma un gay moderno molto elegante e molto divertente”,

In arrivo c'è anche un altro film, giusto?

“L'ho appena finito di girare . Il titolo è “Eternity”, ambientato tra Roma, la Toscana e il sud della Grecia. E' un thriller erotico, che uscirà nel 2027 con il marchio di una grossa produzione americana. Aggiungo che ho finito di girare a Dublino un altro film.”

Oltre gli studi sul cinema che ha seguito per anni, nel suo caso quanto hanno contato la classe e la bellezza?

“La bellezza ti apre molte porte, ma poi ci vuole studio e personalità forte perché ogni minuto che passa può cambiare la tua vita”.

Come l'amore?

“C'è sempre un amore che arriva e che parte. Io lo vivo intensamente come se fosse l'ultimo giorno. Dedico molto tempo alla mia relazione, passando dai piaceri illusori all'amore vero”,

Ha scritto un libro, dove parla di ritrovato equilibrio, giusto?

“Si intitola The Chage- racconto la mia trasformazione. Ho superato ostacoli dove ho imparato a non ascoltare chi critica, ma chi costruisce. Mi piace la natura, non bevo e non fumo, so cosa succede nella vita, ma non mi faccio manipolare...proteggo la mia energia. In fondo me lo merito”