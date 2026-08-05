Franco Baresi, la piazza gremita figlia di una scelta che vale l'eternità

La marea di uomini, donne, bambini, vecchi e vecchissimi accorsi ieri mattina davanti alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano racconta tante cose, tutte decisamente rimandabili a Franco Baresi, leggenda del calcio. La prima è tutta per “il giocatore”, già Kaiser Franz: solo i fuoriclasse sono in grado di radunare così tanta gente in un rovente giorno agostano, tifosi del Milan e non solo, ché Baresi in quanto tale è diventato simbolo del calcio intero. Poi però c’è dell’altro, perché per fare la storia, per diventare eterni, non bastano i trofei, le grandi partite, le scivolate a salvare la propria squadra, gli interventi da gigante, la collezione di coppe. Serve molto di più. Quel “più” Franco Baresi ce lo ha messo “quel giorno”: il Milan retrocede in Serie B per questioni extra-campo, mezza rosa si dilegua e lui che pure ha offerte a profusione -, sceglie di restare sul vascello rossonero in tempesta.

Poi arriveranno le vittorie, la gloria, gli “Invincibili” e tutto il resto, ma è esattamente lì che Franco Baresi da Travagliato è diventato “per sempre”: davanti al bivio tra la decisione più comoda e quella scomodissima. Ha scelto di caricarsi sulle spalle il rosso e il nero e così si è guadagnato l’eternità, quella rappresentata da un fiume di “orfani” che intonano “C’è solo un capitano” e “You’ll never walk alone”.