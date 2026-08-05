Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Sigfrido Ranucci

Franco Baresi, la piazza gremita figlia di una scelta che vale l'eternità

Per fare la storia, per diventare eterni, non bastano i trofei, le grandi partite, le scivolate a salvare la propria squadra, gli interventi da gigante, la collezione di coppe. Serve molto di più
di Fabrizio Biasinmercoledì 5 agosto 2026
Franco Baresi, la piazza gremita figlia di una scelta che vale l'eternità

2' di lettura

La marea di uomini, donne, bambini, vecchi e vecchissimi accorsi ieri mattina davanti alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano racconta tante cose, tutte decisamente rimandabili a Franco Baresi, leggenda del calcio. La prima è tutta per “il giocatore”, già Kaiser Franz: solo i fuoriclasse sono in grado di radunare così tanta gente in un rovente giorno agostano, tifosi del Milan e non solo, ché Baresi in quanto tale è diventato simbolo del calcio intero. Poi però c’è dell’altro, perché per fare la storia, per diventare eterni, non bastano i trofei, le grandi partite, le scivolate a salvare la propria squadra, gli interventi da gigante, la collezione di coppe. Serve molto di più. Quel “più” Franco Baresi ce lo ha messo “quel giorno”: il Milan retrocede in Serie B per questioni extra-campo, mezza rosa si dilegua e lui che pure ha offerte a profusione -, sceglie di restare sul vascello rossonero in tempesta.

Poi arriveranno le vittorie, la gloria, gli “Invincibili” e tutto il resto, ma è esattamente lì che Franco Baresi da Travagliato è diventato “per sempre”: davanti al bivio tra la decisione più comoda e quella scomodissima. Ha scelto di caricarsi sulle spalle il rosso e il nero e così si è guadagnato l’eternità, quella rappresentata da un fiume di “orfani” che intonano “C’è solo un capitano” e “You’ll never walk alone”.

Quello che abbiamo visto ieri capita raramente e quasi mai per personaggi schivi come Franco Baresi, uno che non ha mai detto “ué, io sono Baresi”, non è mai stato schiavo dell’apparenza, non ha mai chiesto niente e, anzi, appena ha potuto si è fatto da parte con l’umiltà tipica dei giganti. E però quel giorno, quello brutto e tempestoso che oggi il 99% dei giocatori trasformerebbe in una telefonata al procuratore («Leviamo le tende da qui e pure in fretta») il Piscinin ha scelto con naturalezza di tatuarsi addosso la maglia e fottersene del rischio: ecco, quel giorno del lontano 1980 Franco Baresi ha vinto più molto di una Coppa Campioni o un’Intercontinentale, ha vinto l’eternità.

tag
franco baresi
milan

Forfait Franco Baresi, assenze pesantissime ai funerali: i nomi, esplode il caso

Mercato in stallo Il Milan non vende nessuno: cosa c'è dietro l'errore che costa carissimo

Il commento Lutto cittadino, ma in Comune se ne infischiano...

ti potrebbero interessare

Tour de France, "ispezionati tutti i reggiseni": scoppia il caso

Tour de France, "ispezionati tutti i reggiseni": scoppia il caso

Lorenzo Pastuglia
Nazionale, ecco Gianfranco Zola: il suo ruolo. Ora la squadra è completa

Nazionale, ecco Gianfranco Zola: il suo ruolo. Ora la squadra è completa

Serie A, spese pazze di un campionato mediocre: ecco tutte le cifre

Serie A, spese pazze di un campionato mediocre: ecco tutte le cifre

Claudio Savelli
Franco Baresi, assenze pesantissime ai funerali: i nomi, esplode il caso

Franco Baresi, assenze pesantissime ai funerali: i nomi, esplode il caso

Claudio Savelli