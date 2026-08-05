Uomini e Donne, arrestato ex corteggiatore: "Falsi documenti". Fermato mentre lasciava Ischia

Un 'corteggiatore senior' di Uomini e Donne, la nota trasmissione condotta da Maria De Filippi, è stato arrestato dai carabinieri di Napoli per possesso di documenti falsi. Si tratta di un 56enne napoletano controllato dai militari al porto di Ischia mentre sta lasciando l'isola. Fornisce la propria autentica carta d'identità ma nella borsa è stato trovato in possesso di un secondo documento, sempre intestato a lui, con la differenza che la residenza sarebbe risultata essere Barano d'Ischia.
Milano, anziano massacrato con una mazza nel bar chiuso: orrore del branco egizianoPicchiato con una mazza da baseball e sequestrato per 48 ore. Nonostante ciò trova la forza per denunciare tutto ...
Lo avrebbe utilizzato il 3 agosto per acquistare un biglietto fruendo del prezzo agevolato per i residenti isolani. Poco prima del controllo, subito con una certa sorpresa dall'uomo che si è meravigliato di non essere stato riconosciuto come un volto televisivo, avrebbe tentato lo stesso raggiro. Oltre all'arresto è stato denunciato anche per truffa ai danni della compagnia di navigazione.