Uomini e Donne, arrestato ex corteggiatore: "Falsi documenti". Fermato mentre lasciava Ischia

Un 'corteggiatore senior' di Uomini e Donne, la nota trasmissione condotta da Maria De Filippi, è stato arrestato dai carabinieri di Napoli per possesso di documenti falsi. Si tratta di un 56enne napoletano controllato dai militari al porto di Ischia mentre sta lasciando l'isola. Fornisce la propria autentica carta d'identità ma nella borsa è stato trovato in possesso di un secondo documento, sempre intestato a lui, con la differenza che la residenza sarebbe risultata essere Barano d'Ischia.