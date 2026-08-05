Sinner, Alcaraz salta Cincinnati? Per Jannik cambiano gli equilibri: il retroscena

Jannik Sinner guarda avanti, Carlos Alcaraz invece deve ancora fare i conti con lo stop. A pochi giorni dall’avvicinamento agli Us Open cambia lo scenario per il grande duello del tennis mondiale: lo spagnolo non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati e il suo rientro resta legato alle condizioni fisiche. Una notizia che modifica gli equilibri sulla strada verso New York. Per Sinner, invece, il momento è caldo. Il numero uno del mondo arriva all’appuntamento americano forte del successo a Wimbledon e di una condizione che lo ha riportato al centro della scena. Dopo il trionfo londinese, l’azzurro si è concesso un periodo di riposo prima di preparare la fase sul cemento che conduce allo Slam americano.
L’assenza di Alcaraz a Cincinnati rappresenta un’occasione importante anche in ottica classifica e preparazione. Lo spagnolo avrebbe dovuto utilizzare il torneo come prova generale in vista degli Us Open, in programma dal 30 agosto, ma il problema al polso ha imposto prudenza. La sfida tra i due fenomeni resta, comunque, il tema centrale della stagione. Sinner e Alcaraz sono stati protagonisti degli ultimi grandi appuntamenti del circuito e il confronto tra i due è ormai diventato il duello simbolo del tennis moderno. Ora però la vigilia degli Us Open racconta una storia diversa: Sinner arriva con maggiore continuità e con il ruolo di uomo da battere, mentre Alcaraz deve prima ritrovare la piena efficienza fisica.
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A New York il confronto potrebbe ancora accendersi, ma intanto l’azzurro incassa un vantaggio inatteso. Il forfait di Alcaraz arriva dopo un periodo complicato per il numero due del mondo, fermo da aprile per l’infortunio al polso destro. Il campione spagnolo, che aveva saltato anche Roland Garros e Wimbledon, era atteso al ritorno proprio a Cincinnati, torneo nel quale avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato nel 2025. La decisione di non scendere in campo è stata presa per non forzare i tempi, ma ora il dubbio è legittimo: ce la farà per Flushing Meadows? Sinner, intanto, ringrazia.