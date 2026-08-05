Sinner, Alcaraz salta Cincinnati? Per Jannik cambiano gli equilibri: il retroscena

Jannik Sinner guarda avanti, Carlos Alcaraz invece deve ancora fare i conti con lo stop. A pochi giorni dall’avvicinamento agli Us Open cambia lo scenario per il grande duello del tennis mondiale: lo spagnolo non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati e il suo rientro resta legato alle condizioni fisiche. Una notizia che modifica gli equilibri sulla strada verso New York. Per Sinner, invece, il momento è caldo. Il numero uno del mondo arriva all’appuntamento americano forte del successo a Wimbledon e di una condizione che lo ha riportato al centro della scena. Dopo il trionfo londinese, l’azzurro si è concesso un periodo di riposo prima di preparare la fase sul cemento che conduce allo Slam americano.

L’assenza di Alcaraz a Cincinnati rappresenta un’occasione importante anche in ottica classifica e preparazione. Lo spagnolo avrebbe dovuto utilizzare il torneo come prova generale in vista degli Us Open, in programma dal 30 agosto, ma il problema al polso ha imposto prudenza. La sfida tra i due fenomeni resta, comunque, il tema centrale della stagione. Sinner e Alcaraz sono stati protagonisti degli ultimi grandi appuntamenti del circuito e il confronto tra i due è ormai diventato il duello simbolo del tennis moderno. Ora però la vigilia degli Us Open racconta una storia diversa: Sinner arriva con maggiore continuità e con il ruolo di uomo da battere, mentre Alcaraz deve prima ritrovare la piena efficienza fisica.