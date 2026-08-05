Serie A, spese pazze di un campionato mediocre: ecco tutte le cifre

È vero che la Serie A non spende? No, non è vero. Sono già oltre 776 milioni usciti dai club del massimo campionato italiano tra acquisti e riscatti, a fronte di 463 entrati per le cessioni. Il saldo ad oggi negativo di 313 milioni è secondo solo a quello della Premier League che ha già superato la soglia dei 2 miliardi per gli acquisti ed già oltre quella del miliardo per le vendite. Numeri senza senso, quelli inglesi, che certificano la Premier come un mercato a parte che, soprattutto internamente, si autoalimenta al rialzo. Il costo dei giocatori che passano da un club inglese a un altro è infatti molto più alto rispetto alla reale valutazione, come se ci fosse (e c’è) una sorta di patto interno per cui si gonfiano i prezzi se i soldi rimangono all’interno della lega, in modo da mantenere intatto il vantaggio finanziario rispetto alle altre.

I nostri club inseguono con la creatività, la competenza, le idee, ma anche con i soldi. In questi conteggi estratti da Transfermakrt sono inclusi solo gli esborsi per i cartellini, non le commissioni o gli ingaggi, quindi il quadro è superficiale ma comunque utile a smentire la sensazione di una Serie A impotente. Ci si muove di più e più pesantemente di tutti gli altri top campionati europei, Premier esclusa. La Bundesliga ha acquistato per 502 milioni ma pareggia (anzi, va in positivo) con un’altissima capacità di vendita, arrivando a 519 milioni dalle cessioni per un +17 alla voce saldo. È invece in negativo di 183 milioni la Liga che finora ha speso 422 milioni per gli acquisti e incassato 238 milioni dalle cessioni. Una novità per il campionato spagnolo che negli ultimi anni si era sbottonato meno, evidentemente data dal ritorno pesante sul mercato delle big, Real Madrid in primis. La Ligue1 continua a guadagnare con il player trading: 317 milioni per gli acquisti, 627 dalle vendite, +309 di saldo. La stessa cifra al contrario rispetto alla Serie A che fatica a vendere più che a comprare, spesso perché il patrimonio dei giocatori ha poco valore o genera poco interesse sul mercato.