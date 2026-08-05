Giuseppe Conte, FdI lo inchioda dopo lo scoop di Libero: "Ipocrita, il moralista immobiliarista"

Oltre a essere l'aspirante leader del campo largo, Giuseppe Conte non ha mai smesso i panni dell'avvocato. O meglio: dell'affarista. Come rivela Giacomo Amadori in un articolo su Libero di oggi, mercoledì 5 agosto, il leader del Movimento Cinque Stelle sta giocando un ruolo cruciale nella vendita del Grand Hotel Plaza, uno storico cinque stelle affacciato su via del Corso a Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna. E, guarda caso, da decenni è di proprietà della famiglia Paladino. E a gestirlo è sempre stato il capostipite Cesare, coadiuvato dalle figlie Cristiana e Olivia, l'attuale compagna di Giuseppe Conte.

Ecco spiegato il motivo di quell'incontro tra Conte e Paolo Zampolli, l'amico di Donald Trump, che, nel marzo scorso, proprio Libero sorprese a pranzo insieme con l'ex premier nel rinomatissimo ristorante romano Sanlorenzo. Il businessman, contattato sempre da Libero, non ha smentito il motivo di quell’incontro. Anzi: "Se le hanno raccontato che con 'Giuseppi' abbiamo parlato dell’albergo va bene. Basta che non sia stato io a dirlo per primo. È un palazzo fantastico, che deve essere venduto al pezzo giusto". Anche se ha ammesso che di politica in quella colazione non si è parlato. "Io, questo, glielo confermo, ma se arriva da loro, perché io questa cosa l’ho tenuta segreta... nei mesi scorsi sono andato a fare colazione con 'Giuseppi' anche perché volevo parlare di questo tema, più che di altri. Non me ne frega un cavolo di parlare di politica con Conte. Non sapevo neanche che fosse quasi comunista, anche se come persona mi è sempre piaciuto", le parole di Zampolli.