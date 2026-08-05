Myrta Merlino, addio Mediaset (e Italia): clamoroso, con chi ha firmato

Myrta Merlino è pronta a tornare in tv. Ma l’ex conduttrice riparte (formalmente) dall’estero. Dal prossimo autunno, infatti, l’ex volto del mattino di La7 e poi (con meno fortuna) di Pomeriggio Cinque, riconquisterà il piccolo schermo. A ospitarne le gesta, però, non sarà un’emittente italiana ma la tv di Stato della Repubblica sanmarinese che, tecnicamente e burocraticamente, è gestita dalla Rai ma formalmente è sotto la giurisdizione del piccolo ma antico Stato che svetta nel cuore della Romagna. Pure l’annuncio è stato dato dalla terra (anzi da una terrazza) romagnola: il contenitore estivo condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi dal Grand’Hotel di Rimini, dove l’ex ad Rai, Roberto Sergio (ora in forze alla San Marino RTV) ha dato notizia del prossimo arrivo della Merlino alla radiotelevisione san marinese.

Guai, però, a parlare di “retrocessione” per la conduttrice, compagna del campione del mondo Marco Tardelli. Se, infatti, la vediamo dal punto di vista strettamente geografico, quella di Myrta è a tutti gli effetti un’ascesa. Dalla padana e pianeggiantissima Cologno Monzese, la giornalista napoletana scalerà il ripetitore della tv di uno Stato che si trova in cima a un monte dal nome quanto mai magniloquente: Titano.