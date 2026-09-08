La magica notte del trotto a Cesena di sabato scorso è stata salutata da oltre 10mila persone che hanno gremito l'Ippodromo del Savio per vivere emozioni che solo il Campionato Europeo può regalare, grazie alla formula delle due batterie a numeri invertiti che, nella storica pista da mezzo miglio, diventa fattore decisivo.

Nella prima trionfa a 30 contro 1 Dali Prav, che dal numero 8 scatta in terza ruota al mezzo giro finale e chiude a media di 1'11”1. Nella seconda batteria è Dany Capar a vincere infilando la corsia interna con un finale magistrale. Si arriva così alla “bella” di mezzanotte, Daĺi contro Dany, sembra uno scioglilingua e invece è il match inatteso per entrare nella storia. Ed è Daly Prav, con Federico Esposito in sulky, a prendere il comando e respingere fin sul palo il rivale per una notte che verrà ricordata.