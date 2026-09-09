La lotta all'abbandono degli animali di Arcaplanet

Sensibilizzare e promuovere una maggiore consapevolezza sono passi fondamentali nella lotta al fenomeno dell’abbandono degli animali. È con questo obiettivo che, in occasione del Jova Summer Party, Fondazione Arcaplanet porta all’attenzione del grande pubblico il tema dell’adozione responsabile e consapevole dei Pet e l’importanza di contrastare con forza l’abbandono degli animali. Un’occasione per raggiungere un pubblico ampio e trasversale e accendere i riflettori su un’emergenza che, ogni anno, coinvolge migliaia di animali in tutta Italia.

Si stimano infatti circa 130mila animali abbandonati ogni anno, tra cui 80mila cani e 50mila gatti. Il fenomeno raggiunge il suo picco nei mesi estivi, quando si concentra circa il 30% degli abbandoni, con agosto come mese più critico. Un'emergenza che riguarda in particolare il Sud Italia: Sicilia, Campania, Calabria, Puglia e Lazio raccolgono da sole oltre il 65% dei cani randagi e vaganti stimati a livello nazionale. Proprio perché queste aree restano quelle più colpite dal fenomeno, Fondazione Arcaplanet ha scelto di portare il proprio impegno nelle tappe del tour Jova Summer Party, anche con la presenza di uno spazio di sensibilizzazione nelle soste di Napoli (5 settembre 2026) e Roma (12 e 13 settembre 2026). Fondazione è presente con A come Adozione, il progetto nato proprio dalla convinzione che ogni Pet merita una famiglia e dall’impegno quotidiano a fianco di rifugi e associazioni in tutta Italia, per favorire l’incontro tra gli animali in cerca di casa e le famiglie pronte ad accoglierli. Le attività della Fondazione si sviluppano su tre aree principali: Pet,People e Planet. Attraverso la collaborazione con enti, associazioni e realtà locali, Fondazione Arcaplanet sostiene progetti concreti per dare voce a chi ha più bisogno e diffondere una cultura basata sulla cura e sulla responsabilità.

