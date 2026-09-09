ALLA MOSTRA DI VENEZIA TUTTI SOTTO LA PIOGGIA...

Giornata particolarmente intensa alla Mostra sferzata dal cattivo tempo. Tuoni e fulmini: una vendetta trasversale per i tanti errori commessi in questa 83. edizione? Beh. bisogna dire che oltre ai film scelti con cura e una logica matematica, il resto ha lasciato un po' a desiderare. Bene ha fatto il giornalista Gianni Ippoliti che anche in questa edizione ha riempito di cartelli scritti dal pubblico su quello che tutti chiamano “il muro del pianto”. Una volta ne scrissi uno anche io. In quei giorni tutti parlavano di attori “cani”, che non piacevano nelle loro interpretazioni Il mio Charlie, abbaiava con talento. Quindi scrissi: sono un cagnolino, potrei avere un ruolo in un film dal momento che qui prendono solo i cani per farli recitare? Il titolo sul muro è Ridateci i soldi.! Dovrebbe dirlo anche la stampa, che oltre al noto cartellino da indossare come segno di riconoscimento,ha dovuto fare anche l'abbonamento per i pulman, pagarsi il cibo e la casa a prezzi esorbitanti. Ad una collega è stata offerta una poltrona normale (senza il letto) per passare la notte pagando solo 70 euro.

Un altro collega ha dormito nel sacco a pelo, mentre l'amico che in una stanza sentiva uno strano odore ha scoperto un topo in decomposizione. Ci vorrebbe qualcuno che si interessasse anche degli alberghi che prima della Mostra aumentano i prezzi al triplo del loro valore. Sono certa che il Direttore Barbera non sia al corrente di queste situazioni, altrimenti, come sempre,aiuterebbe i giovani giornalisti, che pur di venire al festival fanno tanti sacrifici. Beh ,ora passiamo ai film, almeno li la fantasia non manca. Tre i film in Concorso: Il quarto film italiano è“Il fuoco che ti porti dentro”, di Edoardo De Angelis, con Vanessa Scalera e Aldo Musella, Racconta un periodo di Napoli dove il protagonista assillato da una madre insopportabile e mezzo alcolizzata, decide di andare a vivere a Milano. Incontra una ragazza, la sposa e diventa padre. E' felice fino al giorno che mammà vuole passare il Natale con lui e tra loro arriva la resa dei conti. “DAV” del russo Ilya Khrzhanovsky, è ispirato ai fisici che contribuirono alla costruzione della bomba atomica sovietica. Il film segue il percorso di un fisico di origine greca dal 1928 attraversando quattro decenni. “Bon petit soldat”con Alba Rohrwacher parla di Carla una dirigente che ama il suo lavoro. Ma, dietro il suo rigido comportamento nasconde altre verità. Domani è un altro giorno... non lo diceva Rossella in “Via col vento”?