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Giorgia Meloni, niente Onu: sceglie la festa dei giovani di FdI

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martedì 15 settembre 2026
Giorgia Meloni, niente Onu: sceglie la festa dei giovani di FdI

1' di lettura

Giorgia Meloni non parteciperà all’Assemblea Onu di New York in programma martedì prossimo, il 22 settembre. La sua presenza alle Nazioni Unite avrebbe comportato una partenza almeno per la domenica sera o il lunedì. Nella mattinata di domenica 20, invece, la premier interverrà alla conclusione di Fenix, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia che si tiene ogni anno al laghetto dell’Eur a Roma. Qualche giorno prima, giovedì 17 settembre, la presidente del Consiglio sarà a Oslo per incontrare l’omologo norvegese e stringere accordi anche energetici.

Tra i presenti anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, per cui si tratterà di un grande ritorno sulla scena dopo le dimissioni dello scorso marzo a seguito del referendum sulla Giustizia e dopo quanto accaduto alla Camera, dove è stata negata l’autorizzazione all'accesso alle sue chat con Mauro Caroccia.

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Delmastro, in particolare, come si legge sul programma dell'evento, dovrebbe partecipare a un panel dal titolo: “Il funerale del woke”. Tra i panel, poi, ci sarà anche quello del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che sarà intervistato da Alessandro Imperiali di Quarta Repubblica in una tavola rotonda dal titolo: “Rabbia e amore”. Titolo che fa riferimento allo slogan del 1993 quando Rampelli si presentò per la prima volta alle comunali di Roma. 

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