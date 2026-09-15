Sondaggio Ghisleri, lo schiaffo di Vannacci a chi vota centrodestra: quanti lo rifiutano

Nel frattempo, il Senato ha approvato, con 113 voti favorevoli, la legge elettorale. Ecco dunque quale sarebbe l'esito delle elezioni se si dovesse andare a votare oggi con lo Stabilicum. Stando alla simulazione realizzata da YouTrend per SkyTg24, con Futuro Nazionale nella coalizione, il centrodestra otterrebbe 226 seggi alla Camera su 400 e 117 al Senato su 205, superando le soglie della maggioranza assoluta (rispettivamente 201 e 103). Il campo largo, composto da PD, M5S, AVS, Italia Viva e +Europa, si fermerebbe a 157 deputati e 74 senatori. Se invece Futuro Nazionale corresse da solo, il risultato si ribalterebbe: sarebbe il campo largo ad aggiudicarsi il premio di maggioranza, con 221 deputati e 110 senatori, mentre il centrodestra si fermerebbe a 139 e 69. Vannacci conquisterebbe 25 seggi a Montecitorio e 12 a Palazzo Madama.