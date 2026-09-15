Sondaggio Ghisleri, lo schiaffo di Vannacci a chi vota centrodestra: quanti lo rifiutano

Se da un lato Roberto Vannacci continua a crescere nei sondaggi politici, dall'altro il generale non sembra attirare particolari simpatie tra gli elettori del centrodestra. O almeno tra una buona parte di loro. A rivelarlo è l'ultimo sondaggio OnlyNumbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta. Alla domanda sulla possibilità di accogliere Futuro Nazionale nel centrodestra, il 40,5% degli elettori della coalizione si dice favorevole, mentre il 41,3% è contrario. Una situazione di sostanziale equilibrio, che svela però come una cospicua fetta dell'elettorato di centrodestra non sia disposto ad accogliere il partito di Vannacci all'interno della coalizione.
Considerando i singoli partiti, emerge chiaramente come il fronte più freddo sia quello di Forza Italia. Tra i suoi elettori, ben il 58,8% respinge l'ipotesi di portare Futuro Nazionale nella coalizione. Ben diversa è la situazione tra gli elettori della Lega, decisamente più aperti ad accogliere il generale all'interno della coalizione. Secondo il sondaggio, il 41,8% di loro sarebbe infatti disposto ad aprire le porte al generale.
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Nel frattempo, il Senato ha approvato, con 113 voti favorevoli, la legge elettorale. Ecco dunque quale sarebbe l'esito delle elezioni se si dovesse andare a votare oggi con lo Stabilicum. Stando alla simulazione realizzata da YouTrend per SkyTg24, con Futuro Nazionale nella coalizione, il centrodestra otterrebbe 226 seggi alla Camera su 400 e 117 al Senato su 205, superando le soglie della maggioranza assoluta (rispettivamente 201 e 103). Il campo largo, composto da PD, M5S, AVS, Italia Viva e +Europa, si fermerebbe a 157 deputati e 74 senatori. Se invece Futuro Nazionale corresse da solo, il risultato si ribalterebbe: sarebbe il campo largo ad aggiudicarsi il premio di maggioranza, con 221 deputati e 110 senatori, mentre il centrodestra si fermerebbe a 139 e 69. Vannacci conquisterebbe 25 seggi a Montecitorio e 12 a Palazzo Madama.