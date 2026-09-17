Controcorrente – À rebours tra i film iscritti alla selezione italiana per gli Oscar 2027





Controcorrente – À rebours, il film diretto da Angelo Antonucci, è tra le opere iscritte alla selezione ANICA per la designazione del film italiano candidato agli Oscar® 2027.

Ispirato al celebre romanzo À rebours di Joris-Karl Huysmans, il film porta sullo schermo l'universo decadente dello scrittore francese attraverso un linguaggio visivo e sperimentale. Al centro della storia c'è Giovanni, un giovane esteta che sceglie di allontanarsi dalla modernità e si ritira in una villa dove il confine tra realtà, ricordo e immaginazione diventa progressivamente sempre più labile. Gli ambienti, la luce e il suono assumono un ruolo centrale nel racconto, trasformandosi così in una sorta di proiezione dello stato d'animo del protagonista.

Angelo Antonucci ha firmato soggetto, regia e montaggio. Tra i riferimenti dichiarati dal regista ci sono Federico Fellini e Michelangelo Antonioni, in particolare per un cinema nel quale l'immagine può diventare uno strumento per raccontare la dimensione interiore dei personaggi.

«Più visto che dialogato, il film è un percorso dell'immaginario e dell'immaginazione del personaggio inquieto e decadente del romanzo di Huysmans», spiega Antonucci, definendo l'opera come «un viaggio surreale dove il passato si ricongiunge al presente e il presente al passato».

La sceneggiatura è firmata da Ekaterina Khudenkikh. Nel ruolo di Giovanni c'è Emanuele Macone, affiancato da François-Eric Gendron, attore francese con una lunga carriera internazionale, oltre che da Noemi Gherrero e Amelia Valletta.

Il film è stato iscritto nel circuito festivaliero internazionale, con partecipazione alle selezioni e ha avuto riconoscimenti in Europa, Medio Oriente, Asia e Stati Uniti, tra cui il Festival Internazionale del Cinema di Salerno, il Dubai City Film Festival, il Global Independent Film Festival of India e il Miami Cinematic International Festival.

La fotografia è di Lucio Cremonese, la scenografia di Elvira Di Carlo e i costumi di Anna Giordano. Prodotto da Meet Productions Srl, Controcorrente – À rebours è distribuito da Elite Group International Srl, mentre le vendite internazionali sono curate da Nexus Entertainment Ltd.

Il film, produzione italiana, è uscito nelle sale il 25 giugno 2026.

Sito ufficiale: www.controcorrenteilfilm.eu

