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Sigfrido Ranucci

Adex 2026, in Azerbaigian le soluzioni per la cybersicurezza di Deas

mercoledì 30 settembre 2026
1' di lettura

All'evento internazionale Adex (Azerbaijan International Defence Exhibition) a Baku, il più grande appuntamento regionale dell'industria della difesa, parteciperà anche la società italiana di cybersicurezza Deas. La rassegna Adex, nata nel 2014, è una piattaforma per la presentazione di soluzioni per la sicurezza, un punto di incontro tra Oriente e Occidente dove si promuovono occasioni di dialogo e scambio di competenze tra oltre 240 aziende e delegazioni tecniche e politiche provenienti da tutto il mondo. "I rapporti tra Italia e Azerbaigian - afferma Stefania Ranzato, fondatrice di Deas - sono rigogliosi e strategici, fondati su un'interlocuzione politica e su una cooperazione economica stabile. In relazione agli scambi commerciali e culturali di primissimo piano, anche la nostra società è chiamata a offrire le migliori risorse in un mercato in cui anche l'Italia, finalmente, compete offrendo proposte straordinarie ed esclusive per la protezione delle infrastrutture strategiche".

"Nei prossimi mesi - aggiunge Ranzato - saremo presenti in diversi appuntamenti in tutto il mondo e questo mi rende particolarmente orgogliosa perché rappresenteremo l'Italia in un mercato in forte crescita che richiede altissimi standard di affidabilità e qualità dei prodotti. Sono occasioni che guardano al merito della nostra area di ricerca e sviluppo in cui sono impegnate eccellenti risorse italiane provenienti dal mondo accademico e non solo. Deas cresce e cresce nell'idea di un Made in Italy quale sinonimo di competitività nel dominio cibernetico, un bene per il nostro Paese".

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