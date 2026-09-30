XVI Assemblea Nazionale Conflavoro, da Capobianco 3 proposte al Governo: Utile Zero, tetto a bolletta e credito per la ricerca

La prima proposta, "Utile Zero", azzera le imposte sugli utili lasciati in azienda e reinvestiti entro due anni, affiancando un credito d'imposta automatico del 40% sui primi 300mila euro di investimento, che sale al 50% per le imprese più piccole e per il Mezzogiorno: senza perizie né click day, con il beneficio prenotato al momento dell'ordine. La seconda, "Bolletta Massima", introduce un tetto al prezzo dell'energia per le PMI agganciato alla media europea, insieme al disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da rinnovabili rispetto al gas, all'accesso a contratti di fornitura di lungo periodo e a "Energia in Fabbrica", il credito d'imposta per fotovoltaico, accumulo ed efficientamento. La terza, "Ricerca in Fabbrica", prevede un credito d'imposta automatico del 50% per le PMI su tutto ciò che accresce il valore di prodotti e servizi – ricerca, brevetti, design, prototipi e intelligenza artificiale – e si affianca a "Tasse Zero Under 35", che azzera imposte e contributi per tre anni sui giovani assunti a tempo indeterminato.

Spostare le risorse dai sussidi agli investimenti e rimettere le piccole e medie imprese nelle condizioni di crescere. È stato questo il focus della XVI Assemblea Nazionale di Conflavoro, "ENERG.IA – L'Italia si accende", tenutasi all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, davanti a circa 800 imprenditori e agli esponenti del Governo, delle istituzioni e del Parlamento. Conflavoro, che rappresenta circa 90mila imprese associate, ha portato sul palco tre proposte concrete per la prossima Legge di Bilancio, all'insegna del claim scelto per l'Assemblea, "Liberi di crescere".

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che ha aperto la giornata porgendo un saluto istituzionale: “Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale di questa Nazione, il motore di quell’Italia che ogni giorno si rimbocca le maniche e si impegna per produrre ricchezza e creare lavoro, superando ostacoli e difficoltà. Sono uno dei pilastri del Made in Italy, l’ossatura che consente al nostro tessuto produttivo e industriale di migliorare e di raggiungere ogni anno nuovi traguardi. Questo Governo ha realizzato un mosaico di misure per difendere la specificità delle PMI italiane e liberare il loro potenziale. Penso all’estensione del concordato preventivo biennale per le piccole e medie imprese e per le Partite IVA, alla riforma dello Statuto del contribuente, che rafforza le tutele previste per cittadini e imprese e riduce le sanzioni amministrative, portandole ai livelli europei. Lo Stato deve essere un alleato, e non un nemico di chi lavora e produce. È la visione a cui abbiamo cercato di dare forma e sostanza in questi anni, e che passa anche dal robusto taglio delle tasse che abbiamo operato. Solo con il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e la riforma dell’Irpef, lo Stato rinuncia ogni anno a 21 miliardi di euro e mette quei 21 miliardi nelle tasche dei cittadini”.

Il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha dichiarato: “Ringrazio le imprese presenti e il Presidente Capobianco. La sfida che abbiamo di fronte è rendere l’energia e l’intelligenza artificiale accessibili e sostenibili per le imprese. Il Governo ha messo al centro la difesa del lavoro e la libertà di fare impresa. Abbiamo dato alle imprese le migliori condizioni possibili per lavorare e generare valore anche in tempi difficili. Abbiamo dato al Paese una stabilità che ha un valore di 256 miliardi di euro di risparmio in più per gli italiani rispetto all'operato dei sei governi precedenti. Con 535 milioni e mezzo di pernottamenti nel 2025, la nostra nazione ha centrato il primo posto in Europa, per la prima volta davanti alla Spagna. Abbiamo abbassato il cuneo fiscale sul lavoro, raggiungendo un record occupazionale, il livello più alto mai registrato nelle serie storiche. Abbiamo investito nelle professionalità e nelle competenze. Il turismo sta ottenendo risultati straordinari e sostiene diversi settori dell’economia, diventando un importante motore di crescita e di occupazione. In questo percorso, il contributo delle PMI è fondamentale. Lavoriamo insieme per un’Italia che accoglie, che cresce e che crea nuove opportunità”.

Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha affermato: “Rivolgo un cordiale saluto alla XVI Assemblea Nazionale di Conflavoro PMI. Stiamo vivendo una stagione di nuovo dialogo tra istituzioni e parti sociali volta a stabilizzare i record occupazionali e a realizzare l'attuazione di un salario giusto, partendo dal principio che il lavoro è dignità, autonomia e futuro. La nostra responsabilità è accompagnare le profonde transizioni in atto mantenendo al centro la persona: in quest'ottica, l'intelligenza artificiale deve restare uno strumento al servizio dell'uomo per rafforzare la competitività, migliorare la sicurezza e integrare le mansioni. Per affrontare l'andamento demografico e valorizzare ogni talento, il Governo è impegnato a promuovere un uso responsabile dell'IA, investendo su formazione continua e capitale umano. La vera innovazione sta nella capacità di far crescere insieme produttività, occupazione e competenze”.

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha sottolineato: “Le piccole e medie imprese rappresentano l’ossatura del nostro sistema produttivo e svolgono un ruolo fondamentale per la crescita e la competitività del Paese. Per questo abbiamo scelto di costruire con le associazioni datoriali un confronto costante e concreto. Grazie alla proposta e al contributo di Conflavoro abbiamo approvato la Legge annuale sulle PMI, dando finalmente attuazione a un percorso strutturato di ascolto e collaborazione tra istituzioni e imprese. In questo modo, abbiamo potuto mettere al centro questioni decisive come l’accesso al credito, il ricambio generazionale, la sicurezza sul lavoro, l’innovazione digitale e il sostegno agli investimenti. Il Tavolo dedicato alle PMI rappresenta in questo senso uno strumento prezioso di confronto, perché ci consente di intervenire sulle esigenze reali del tessuto produttivo. È questo il metodo che vogliamo continuare a seguire: lavorare insieme alle imprese per accompagnarne lo sviluppo e rendere l’Italia sempre più competitiva”.

Per Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: “Energia e intelligenza artificiale sono due temi strategici per il futuro del Paese. L’energia è alla base della competitività delle nostre imprese e delle nostre comunità, soprattutto in una fase segnata da forti tensioni internazionali. L’Italia è impegnata nella decarbonizzazione e nella transizione verso fonti più sostenibili, sicure e accessibili, attraverso una forte accelerazione sulle rinnovabili e la prospettiva del ritorno al nucleare di nuova generazione. L’obiettivo è garantire al Paese l’energia necessaria per sostenere crescita e innovazione, anche di fronte allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, una tecnologia fortemente energivora ma capace di rendere i sistemi energetici più efficienti, le reti più resilienti e i consumi più sostenibili. Dobbiamo investire in ricerca, formazione e nuove competenze, accompagnando l’innovazione con regole adeguate per consentire all’Italia di essere protagonista di questa trasformazione”.

Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha dichiarato: “Oggi l'agricoltura italiana è tornata al centro dell'agenda politica nazionale e internazionale. Siamo, per il secondo anno consecutivo, la prima economia agricola d'Europa per valore aggiunto, oltre 46,6 miliardi di euro, e leader nella qualità agroalimentare. In questa assemblea affrontate temi cruciali per la nostra economia, come l'energia, l'innovazione e le nuove tecnologie. Per fronteggiare i rincari legati alle tensioni geopolitiche, con l'ultima Legge di Bilancio abbiamo confermato le accise agevolate alle imprese e abbiamo inoltre stanziato, come Ministero, 100 milioni di euro per il credito d'imposta sul gasolio agricolo. A sostegno del fabbisogno energetico nazionale, con il solo Parco Agrisolare abbiamo finanziato oltre 30.000 impianti fotovoltaici, passando da 1,5 miliardi di euro agli attuali 3,2 miliardi di euro di risorse. Un intervento che si traduce in energia pulita, senza consumo di suolo e senza speculazione. Solo continuando a fare squadra tra istituzioni e imprese potremo continuare a crescere e affrontare le sfide future”.

Il Senatore Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha osservato: “Le PMI sono il cuore del nostro sistema produttivo e il loro ruolo è cruciale per la crescita del Paese. I risultati record dell’export e i dati sull’occupazione testimoniano un’accelerazione importante impressa dal Governo, ma dobbiamo continuare lungo questa strada, sostenendo chi investe, produce e crea lavoro. Il tetto sui prezzi alla pompa adottato dalle principali industrie petrolifere rappresenta un buon segnale per contrastare il caro carburanti, ma è fondamentale guardare al medio e lungo periodo e costruire un mix energetico capace di garantire maggiore sicurezza e competitività. In questa direzione si inserisce anche il via libera al nucleare di nuova generazione. Allo stesso tempo, dobbiamo accompagnare le imprese nella transizione digitale: incentivi e investimenti sono fondamentali per mettere gli imprenditori nelle condizioni di affrontare le sfide attuali con strumenti adeguati, cogliendo le opportunità offerte dall’innovazione e dalle nuove tecnologie”.

Per Roberto Capobianco, Presidente di Conflavoro: "L'Italia delle PMI non può accontentarsi di sopravvivere. La piccola impresa deve tornare a essere un punto di partenza, perché quando le imprese italiane camminano, il Paese corre, ma se corrono allora l'Italia si accende. Abbiamo anticipato tre proposte, con una regola molto semplice: non un euro a chi si ferma, tutto a chi investe. Le abbiamo riassunte in tre verbi: investi, produci, cresci. Con Utile Zero chiediamo tasse zero sugli utili che restano in azienda e vengono reinvestiti entro due anni, insieme a un credito d'imposta automatico per chi investe subito. Con Bolletta Massima proponiamo un tetto al prezzo dell'energia per le PMI, agganciato alla media europea, e misure per aumentare l'autoproduzione e ridurre il divario con l'Europa. Con Ricerca in Fabbrica, infine, proponiamo un credito d'imposta automatico del 50% per le PMI su ricerca, brevetti, design, prototipi e intelligenza artificiale. Sono tre strumenti con un unico obiettivo: spostare le risorse dalla logica del sussidio a quella dell'investimento, perché una piccola impresa non deve avere come traguardo quello di restare piccola, ma la possibilità concreta di crescere".

All’evento hanno preso parte: il Senatore Daniele Manca, Capogruppo PD in Commissione Bilancio al Senato; il Senatore Stefano Patuanelli, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle; l’Onorevole Chiara Tenerini, Capogruppo di Forza Italia in Commissione Lavoro alla Camera e l’Onorevole Riccardo Zucconi, Responsabile del Dipartimento Energia di Fratelli d’Italia; Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale Confsal.