Napoli, Bruxelles e Villa Certosa: la festa tra partito e famiglia per i novant'anni di Silvio

Sullo schermo le immagini scorrono mentre in sala qualcuno fa partire Happy birthday to you. Manco a dirlo, è un’ovazione. C’è la torta di compleanno con le fragoline di bosco e la panna, ci sono gli incontri a Bruxelles e a Napoli, c’è il pranzo in famiglia a villa Certosa (probabilmente pure l’ultimo in quella proprietà iconica che ha fatto la storia d’Italia e, forse, che non ce ne saranno altri non è un caso): 29 settembre 2026, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto novant’anni. Indimenticato e indimenticabile, le celebrazioni per il Cav. sono l’abbraccio di una politica che è ancora quella del suo fondatore.

«Ci ha regalato una bussola, è un punto di riferimento», dirà infatti a metà giornata il ministro degli Esteri Antonio Tajani dal Belgio; «c’è un prima e un dopo Berlusconi», aggiungerà il presidente del Senato Ignazio La Russa aprendo la seduta di Palazzo Madama. Europa e Italia, un po’ il mondo di Berlusconi: atlantista incrollabile, patriota orgoglioso. E ha ragione La Russa, non può che essere così, per quel centrodestra unito e compatto e granitico ma sicuramente un filo più povero da quando il fiuto e la visione del “signore di Arcore” lo ha lasciato.