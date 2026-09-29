Federica Pellegrini attacca Abou Kane, travolta dalle critiche: "Arrogante e prepotente"

Federica Pellegrini ancora nell'occhio del ciclone. O meglio, al centro delle critiche. Tutta colpa di quello che è stato definito un atteggiamento "arrogante e prepotente" durante Physical: da 100 a 1, il reality show trasmesso da Netflix. La campionessa olimpica è stata eliminata a un passo dalla semifinale. Un fatto che le ha causato parecchia delusione. La sua reazione ha però scatenato una serie di critiche sui social. A non andare giù le parole rivolte al suo compagno di squadra, Abou Kane. Dopo aver saputo del verdetto, Pellegrini ha riversato la responsabilità della sconfitta ad Abou.

Federica Pellegrini, gelosia e sfogo sul marito: "Ha sempre i cu*** in faccia" Sposati e genitori, ma sempre con una buona dose di gelosia. Federica Pellegrini, insieme a suo marito Matteo Giunta, &e...

Il motivo? Avrebbe perso secondi importanti nel togliersi l’imbracatura e passarla a un altro componente della squadra. "Non avevi finito il tuo lavoro", le ha fatto notare lei. "Ognuno dice il suo pensiero, ma il mio l’ho fatto", ha replicato lui, cercando di spegnere sul nascere le polemiche. E sotto ai tanti attacchi, l'ex nuotatrice ha replicato: "Non metto in dubbio che abbia dato il massimo, ma ripeto: la mia ‘sentenza’ arrivava dopo una sua pessima battuta. Se non avesse detto niente non gli avrei sicuramente detto niente. Il resto è show".

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