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Federica Pellegrini attacca Abou Kane, travolta dalle critiche: "Arrogante e prepotente"

martedì 29 settembre 2026
Federica Pellegrini attacca Abou Kane, travolta dalle critiche: "Arrogante e prepotente"

2' di lettura

Federica Pellegrini ancora nell'occhio del ciclone. O meglio, al centro delle critiche. Tutta colpa di quello che è stato definito un atteggiamento "arrogante e prepotente" durante Physical: da 100 a 1, il reality show trasmesso da Netflix. La campionessa olimpica è stata eliminata a un passo dalla semifinale. Un fatto che le ha causato parecchia delusione. La sua reazione ha però scatenato una serie di critiche sui social. A non andare giù le parole rivolte al suo compagno di squadra, Abou Kane. Dopo aver saputo del verdetto, Pellegrini ha riversato la responsabilità della sconfitta ad Abou.

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Il motivo? Avrebbe perso secondi importanti nel togliersi l’imbracatura e passarla a un altro componente della squadra. "Non avevi finito il tuo lavoro", le ha fatto notare lei. "Ognuno dice il suo pensiero, ma il mio l’ho fatto", ha replicato lui, cercando di spegnere sul nascere le polemiche. E sotto ai tanti attacchi, l'ex nuotatrice ha replicato: "Non metto in dubbio che abbia dato il massimo, ma ripeto: la mia ‘sentenza’ arrivava dopo una sua pessima battuta. Se non avesse detto niente non gli avrei sicuramente detto niente. Il resto è show".

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Già qualche giorno prima il caso era deflagrato sulle sue Instagram Stories, dove lei stessa spiegava che una parte del confronto sarebbe stata tagliata e che, di conseguenza, al pubblico sarebbe arrivata soltanto la sua risposta, senza il contesto per intero. Anche nella didascalia del post Instagram Pellegrini ha voluto sottolineare: "Lo sport mi ha trasformato in una persona crudele. Il resto è solo rumore di sfondo, montaggio tagliato e show business".

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