Acea trasforma la mostra Flussi Finiti in un percorso itinerante:  Napoli prima tappa di un viaggio internazionale

Il Premio Acea Contemporanea è approdato a Napoli con la prima tappa di un percorso espositivo che, nei prossimi mesi, porterà le opere dei giovani artisti coinvolti nel progetto in diverse città italiane e internazionali. Gli spazi della Fondazione Banco di Napoli ospitano la mostra Flussi Finiti, dando avvio a un itinerario che proseguirà a Milano nel mese di novembre, per poi approdare a New York nel marzo 2027, e successivamente in Tunisia e Marocco. Il Premio Acea Contemporanea è un concorso realizzato da Acea e Valore Italia rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti di Roma, di Accademia Italiana e di SAE Institute, chiamati a riflettere sul valore dell’acqua come bene prezioso, oggi al centro di profonde criticità ambientali, sociali ed economiche.

Le opere, presentate al Museo Acea Heritage lo scorso 19 maggio in occasione delle Giornate del Made in Italy, son una sintesi del rapporto tra uomo, natura e risorsa idrica, esplorando temi come la scarsità, l’inquinamento, il cambiamento climatico, la gestione responsabile e le disuguaglianze nell’accesso all’acqua. La tappa napoletana rappresenta l’apertura di un percorso più ampio, nel quale le opere diventano strumenti di confronto tra territori, culture e sensibilità differenti. Da Roma, dove il Premio ha preso avvio, il progetto si apre infatti a una dimensione nazionale e internazionale, costruendo una rete di luoghi nei quali l'arte possa continuare a interrogare il rapporto tra uomo, ambiente e risorse naturali.