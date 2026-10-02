Juve, Carnevali all'assalto: "Chi vorrei prendere"

La Juventus vuole ripartire forte dopo la sosta e Giovanni Carnevali lo scandisce due volte davanti al pubblico del Festival dello Sport di Trento: "Dopo la sosta la Juve ripartirà a mille”, ripetendolo per due volte. L’amministratore delegato bianconero non nasconde l’ambizione di tornare a vincere, ma allo stesso tempo traccia una linea precisa sul mercato e sulla gestione economica del club. "Da alcuni anni la Juve non vince nulla, ma l’obiettivo è quello — le sue parole — Credo che in questa stagione si debbano mettere le basi per costruire un futuro ricco di successi. L’obiettivo minimo è il quarto posto, però vincere è la cosa più importante per ogni società e in particolare per la Juve, quindi chiudere la stagione con un trofeo è sicuramente la nostra ambizione, anche se sappiamo che non sarà facile. È comunque un sogno che va realizzato in tempi brevi".

Per gennaio, però, non sono attesi colpi senza una precisa valutazione: "Mi piacerebbe acquistare tre grandi campioni, ma non si può — ha aggiunto — Quindi bisogna rinforzare la squadra operando con intelligenza e sfruttando le occasioni. Non è nemmeno scontato che si debba fare una cessione illustre a giugno per finanziare il mercato. Si deve usare l’ingegno e trovare il modo per rendere la Juve più forte tecnicamente e più solida economicamente”.