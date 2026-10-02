Dritto e rovescio, Bertinotti asfalta la sinistra: "Nessuna salvezza"

"Mi mette un po' in difficoltà, perché io con molti di loro ho dei rapporti di stima e di amicizia, ma non con la loro politica, con loro personalmente...". Fausto Bertinotti, storico leader di Rifondazione Comunista, ex presidente della Camera e oggi "spettatore interessato" dello stato di salute della sinistra italiana, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4 colpisce duro Elly Schlein, Giuseppe Conte e gli altri capetti del campo largo.

"Sto dicendo una cosa un po' pesante - prosegue Bertinotti -, io penso che non ci sia nessuna salvezza per la sinistra nella politica a livello istituzionale, che questa cosa sia corrosa e ci vuole una via d'uscita da questa prigionia".

"Oggi, secondo me, lo scontro non è tanto visibile tra la destra e la sinistra. Lo scontro che è visibile e percepito è quello tra l'alto e il basso della società - sottolinea ancora l'ex presidente di Montecitorio -. C'è una linea che sega il paese e sopra c'è un mondo e sotto c'è un altro mondo. Sopra c'è il paese ufficiale e sotto c'è il paese reale e il paese ufficiale può galleggiare, fare propaganda, ma non arriva più alla gente comune. La differenza tra il dibattito politico e la vita quotidiana delle persone di fronte alla spesa, al costo del trasporto, alle drammatiche vicende di non poterti curare. Insomma, questa condizione veramente di gravissimo disagio come mai c'era stato".

Si parla poi di Giorgia Meloni: "Io l'ho conosciuta quando io ero presidente della Camera e lei vice, quando mi chiese di andare ad Atreju ci andai. Debbo dire che io quella Meloni l'ho stimata, veniva dalla Garbatella, era giovanissima, aveva tutti i tratti che io attribuisco alla fisionomia fascista però portata con forza, 'io sono io'. E mi colpiva la sua capacità di studiare e un tratto di umiltà nel chiedere consiglio. Mi spiace invece dover dire che nella Meloni presidente del Consiglio non ritrovo questi tratti e quello che mi sembra lontano da quella ragazza che ho conosciuto è un tratto di arroganza del potere".