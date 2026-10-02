Inter, l'agente di Carlos Augusto: "Perché sono inc***ato con loro"

Lo sfogo di Giuseppe Riso contro l'Inter arriva quasi a sorpresa, ma dietro quella frase c'è un retroscena legato a Carlos Augusto. L'agente del brasiliano e di Davide Frattesi, intervenuto nel podcast ‘Colpi da Maestro’ con Marco Nosotti, non ha nascosto il proprio malumore nei confronti del club nerazzurro, lasciando però volutamente nel mistero il motivo preciso. Tutto nasce dal momento in cui Riso viene invitato a mettere in ordine alcune delle operazioni più importanti della sua carriera. Quando arriva il turno di Carlos Augusto, la risposta cambia tono: "Devo mettere dieci perché sono inca**ato con l’Inter — le sue parole — Perché ce l'ho con loro? Loro lo sanno già".

Una frase secca, accompagnata da un sorriso, ma sufficiente per accendere la curiosità attorno ai rapporti tra il procuratore e la società. Riso, del resto, ha avuto un ruolo importante anche nella vicenda Frattesi, altro suo assistito che nell'ultima sessione di mercato ha lasciato l'Inter per trasferirsi alla Lazio. E proprio sul centrocampista l'agente ha raccontato quanto fosse diventata difficile la situazione a Milano: "Frattesi alla Lazio nasce perché lui giocando poco non riusciva più a stare all'Inter". Il racconto prosegue con parole ancora più personali: "Lui è un ragazzo veramente con un cuore incredibile, non lo vedevo più felice, lo vedevo triste e spento".