Libero logo
Abbonamento Digitale

Francia devastata dagli studenti, Ilaria Salis: "Evviva! Anche in Italia servirebbe"

di
Libero logo
venerdì 2 ottobre 2026
Francia devastata dagli studenti, Ilaria Salis: "Evviva! Anche in Italia servirebbe"

2' di lettura

"Anche in Italia ci sarebbero tutte le ragioni per una mobilitazione di questa portata": Ilaria Salis lo ha scritto sul suo profilo su X a proposito di quanto sta accadendo in Francia, dove da giorni regna il caos per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte, con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia, addirittura, il preside e i collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Un modello che, secondo l'eurodeputata di Avs, sarebbe da replicare. Tanto che alla fine del suo post ha scritto: "Evviva il movimento studentesco!". 

Parlando della protesta studentesca, poi, l'ex attivista ha aggiunto: "È partita dagli studenti delle scuole superiori – soprattutto nelle periferie –, che denunciano le condizioni fatiscenti dei loro istituti, classi troppo numerose, e le difficili condizioni di lavoro del personale scolastico. Si è già allargata alle università, e sta coinvolgendo anche il corpo docente. Si può allargare ancora. Blocchi e manifestazioni sono ovunque in tutta la Francia. Martedì prossimo, 6 ottobre, sarà una giornata importante: tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori, insieme a quelle degli insegnanti e degli studenti, hanno lanciato un appello a sostenere il movimento studentesco".

Ilaria Salis, compagna miracolata: ecco come si è salvata

Che Ilaria Salis viva su un altro pianeta è cosa nota. Ma ieri ci ha tenuto a fornire, persino ai più scet...

Poi il discorso vira sul nostro Paese: "Anche in Italia ci sarebbero tutte le ragioni per una mobilitazione di questa portata. Scuole che cadono a pezzi, classi sovraffollate, personale sottopagato e condizioni di lavoro sempre più difficili. E, per di più, il nostro Paese investe nell’istruzione una quota della propria ricchezza nazionale sensibilmente inferiore rispetto alla Francia. La scuola pubblica è un diritto fondamentale e il miglior investimento che possiamo fare per il nostro futuro. Dunque, evviva il movimento studentesco!". 

Ilaria Salis, il "compagno Gino" estradato in Germania: il cerchio si stringe intorno agli antifa

"È con grande rammarico che prendo atto della decisione della Corte di Cassazione di Parigi di confermare la...
tag
ilaria salis
francia
france insoumise
avs

Caos totale Partito il Papa, i liceali rossi devastano Parigi e la Francia

Lady Fratoianni Elisabetta Piccolotti, la gaffe clamorosa: "Perché non lo avete fatto voi?"

In Francia Francia, proteste degli studenti: barricata in fiamme davanti a un liceo di Parigi

ti potrebbero interessare

La legge elettorale supera il primo voto segreto

La legge elettorale supera il primo voto segreto

Fausto Carioti
Giorgia Meloni, Tatarella e "Oltre il Polo": la lista civica che può cambiare il quadro

Giorgia Meloni, Tatarella e "Oltre il Polo": la lista civica che può cambiare il quadro

L'aria che tira, Fiano smaschera Schlein e Conte: "La vedo ancora lunga..."

L'aria che tira, Fiano smaschera Schlein e Conte: "La vedo ancora lunga..."

Altro che rinascita della Patria, l'8 Settembre è stato una vergogna

Altro che rinascita della Patria, l'8 Settembre è stato una vergogna

Marco Patricelli