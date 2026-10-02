Francia devastata dagli studenti, Ilaria Salis: "Evviva! Anche in Italia servirebbe"

"Anche in Italia ci sarebbero tutte le ragioni per una mobilitazione di questa portata": Ilaria Salis lo ha scritto sul suo profilo su X a proposito di quanto sta accadendo in Francia, dove da giorni regna il caos per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte, con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia, addirittura, il preside e i collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Un modello che, secondo l'eurodeputata di Avs, sarebbe da replicare. Tanto che alla fine del suo post ha scritto: "Evviva il movimento studentesco!".

Parlando della protesta studentesca, poi, l'ex attivista ha aggiunto: "È partita dagli studenti delle scuole superiori – soprattutto nelle periferie –, che denunciano le condizioni fatiscenti dei loro istituti, classi troppo numerose, e le difficili condizioni di lavoro del personale scolastico. Si è già allargata alle università, e sta coinvolgendo anche il corpo docente. Si può allargare ancora. Blocchi e manifestazioni sono ovunque in tutta la Francia. Martedì prossimo, 6 ottobre, sarà una giornata importante: tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori, insieme a quelle degli insegnanti e degli studenti, hanno lanciato un appello a sostenere il movimento studentesco".