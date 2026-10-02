Mediaset per la festa dei nonni 2026: "Grazie nonni"

In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra oggi venerdì 2 ottobre, Mediaset dedica una campagna istituzionale a tutti i nonni, per celebrare il loro ruolo prezioso all’interno della famiglia e nella vita di ogni generazione. Lo spot è in onda su tutte le reti del Gruppo.

“Cari nonni siete il faro che illumina, siete il nido che protegge, siete le stelle che orientano, siete le radici che sostengono. Per il vostro amore infinito come il mare. Grazie nonni”.

Con parole semplici e affettuose, la campagna racconta il legame speciale che unisce nonni e nipoti e rende omaggio alla loro presenza, alla loro cura e alla saggezza che sanno trasmettere. Un affetto che accompagna la crescita, custodisce i ricordi e costruisce, giorno dopo giorno, legami destinati a durare nel tempo.