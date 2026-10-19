Milano, l'agente ferito chiede di fermare la violenza? I manifestanti lo insultano

Della serata di violenza rossa in piazza Duomo a Milano, le immagini dei vari cronisti presenti sul posto ci restituiscono la figura di un eroe. un agente ferito alla testa da un sampietrino e con il sangue che cola dalla tempia. Stremato, dolorante e sconvolto, l'agente si è avvicinato ai manifestanti per chiedere loro di cessare la protesta. Loro, per tutta risposta, lo riempiono di insulti. "I criminali rossi, protetti dalla Schlein e compagni, si sentono nel diritto di aggredire e ferire le nostre Forze dell'Ordine - scrive Isabella Tovaglieri su TikTok -. Vergognatevi".

@isabellatovaglieri I criminali rossi, protetti da Schlein e compagni, si sentono nel diritto di aggredire e ferire le nostre Forze dell’Ordine. Vergognatevi. ♬ audio originale - Isabella Tovaglieri