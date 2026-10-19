Alessandro Gassmann, il video sugli scontri in piazza scatena la bufera

"È inevitabile". Alessandro Gassmann liquida così le proteste violente andate in scena in questi giorni, con città come Milano messe a ferro e fuoco. E mentre presenta l'ultimo film che lo vede impegnato, l'attore si dice convinto che i ragazzi chiedano "cose importanti e giuste come il diritto allo studio, il diritto a una casa che possa essere pagata anche da chi studia anche se si deve trasferire in un'altra città. Problemi che hanno a che fare con le istruzioni nel nostro Paese e che ci sono da tanto tempo. È inevitabile che poi i più deboli diventino violenti ma sono quelli che sono stati ascoltati di meno, che hanno maturato questa loro rabbia, questa loro ottusità violenta, indisturbati e questo ha a che fare con le generazioni che li hanno cresciuti. Io ce l'ho molto con i genitori di queste persone".

Parole diventate ben presto virali e che hanno visto diversi utenti di X rispondere per le rime: "Se avessero sfasciato casa sua?", si domanda qualcuno. "Gasmann è inascoltabile, quindi è tutto giustificato perché sarebbero i deboli a fare azioni criminali? Quando la stupidità viene da chi pensa di essere intelligente è ancora più evidente. Che pena", "Dal che si deduce che Alessandro Gassman non possiede un negozio in centro", "il delatore ai tempi del covid non poteva mancare a difesa dei criminali e dei maranza che hanno distrutto le città italiane".

E ancora: "Brutto co***e, quei maranza girano vestiti con abiti firmati e cellulari da 1800 euro, se ne stanno tutto il giorno nei bar e nei parchetti a cazz***are, e non possiamo dire nulla perché i primi a dare man forte a questi mentecatti siete proprio voi, radical chic". Insomma, ancora una volta Gassmann ne ha combinata una delle sue.