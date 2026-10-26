Libero logo
Abbonamento Digitale

PROSSIMAMENTE SU CANALE 5 LA SECONDA ATTESA STAGIONE DI “FAR AWAY”

lunedì 26 ottobre 2026
PROSSIMAMENTE SU CANALE 5 LA SECONDA ATTESA STAGIONE DI “FAR AWAY”

1' di lettura

Prossimamente su Canale 5 arriva, in esclusiva, la seconda attesa stagione di “Far Away”. La prima stagione, trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset fino alla metà di settembre, si è rivelata un vero e proprio fenomeno trasversale, capace di appassionare spettatori di diverse generazioni. La pausa nella programmazione ha confermato il forte legame con il pubblico, che sui social ha espresso a più riprese il desiderio di vedere i nuovi episodi. “Far Away” (titolo originale “Uzak Şehir”), con Sinem Ünsal e Ozan Akbaba nei ruoli di Alya e Cihan, ha ottenuto importanti riconoscimenti anche a livello internazionale, affermandosi tra le produzioni turche di maggior successo degli ultimi anni.

Mediaset è stato il primo grande network italiano a intuire il potenziale delle cosiddette dizi, le serie turche, valorizzandole all’interno della programmazione di Canale 5. Grazie a un’attenta selezione dei titoli e a una strategia editoriale mirata, la rete si è affermata come punto di riferimento per gli appassionati del genere.
 

ti potrebbero interessare

WEGAL AVVOCATI annuncia l’avvio delle attività nella sua nuova sede di Milano, sita in Piazza Sant'Ambrogio 2

WEGAL AVVOCATI annuncia l’avvio delle attività nella sua nuova sede di Milano, sita in Piazza Sant'Ambrogio 2

“La sera a Roma” è il nuovo film di Enrico Vanzina

“La sera a Roma” è il nuovo film di Enrico Vanzina

Annamaria Piacentini
Cortei, Montaruli (FdI): "Cara Schlein devastare non è democrazia"

Cortei, Montaruli (FdI): "Cara Schlein devastare non è democrazia"

Cnpr forum, il valore del tempo per cittadini e imprese

Cnpr forum, il valore del tempo per cittadini e imprese