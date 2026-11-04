Asteraviation cambia volto: nuova immagine, nuova visione

Asteraviation Flight Academy con sede a Verona, avvia una nuova fase del proprio percorso con il lancio di una nuova immagine corporativa, un nuovo payoff e un posizionamento di mercato rinnovato. Un'evoluzione che non riguarda soltanto l'identità visiva del brand, ma riflette una visione precisa della formazione aeronautica e della preparazione dei futuri piloti di linea.

Al centro del rinnovamento c'è il nuovo payoff “Flight skills. Airline mindset.”, che esprime la filosofia alla base del Metodo Asteraviation , sviluppato per accompagnare la crescita tecnica e personale di ogni allievo. Accanto alle competenze di pilotaggio, il metodo punta a sviluppare la capacità di pensare, decidere e agire con la mentalità professionale richiesta a un pilota di linea.

Il nuovo posizionamento valorizza così un approccio formativo che integra la preparazione tecnica con lo sviluppo delle competenze non tecniche, fondamentali per affrontare le responsabilità e le sfide dell'aviazione professionale.

Il rinnovamento coinvolge anche la comunicazione complessiva del brand, con l'obiettivo di raccontare più da vicino la vita della scuola e l'esperienza formativa degli studenti. Attraverso i canali social e nuovi contenuti editoriali, Asteraviation darà spazio al percorso quotidiano degli allievi, alle domande di chi sogna una carriera da pilota e agli aggiornamenti sul mondo dell'aviazione, rafforzando il dialogo con chi guarda al proprio futuro professionale nel settore.

«La nuova immagine di Asteraviation vuole sottolineare il percorso vincente che abbiamo costruito in questi anni e la direzione verso cui vogliamo continuare a crescere», dichiara Andrea Fraizzoli, Presidente di Asteraviation. «Lavoriamo quotidianamente affinché i nostri allievi possano sviluppare la mentalità del pilota di linea fin dal primo giorno. Il nostro metodo integra la preparazione tecnica con lo sviluppo delle competenze non tecniche, perché diventare piloti significa acquisire non soltanto capacità di pilotaggio, ma anche il modo di pensare e affrontare le responsabilità di questa professione. Il nuovo payoff esprime proprio questa visione: “Flight skills. Airline mindset.”».

Con questa evoluzione, Asteraviation intende consolidare la propria presenza sul mercato della formazione aeronautica, comunicando in modo più chiaro i valori, l'approccio formativo e l'ambizione che guidano il progetto.

Informazioni su Asteraviation

Asteraviation Flight Academy è un’Accademia di volo con certificazione ATO rilasciata da ENAC e conforme alla normativa EASA.