Diaco e la domanda all'ex prete: "Sei attratto dagli uomini o dalle donne?". Scoppia la bufera

È bufera sui social e in Rai per l'intervista di Pierluigi Diaco andata in onda martedì 3 novembre a BellaMà su Rai 2. Protagonista dell'intervista Alberto Ravagnani, ex sacerdote della Diocesi di Milano e concorrente di Ballando con le Stelle. Ravagnani si aspettava di parlare della sua partecipazione al programma, del suo recente libro autobiografico e della scelta di lasciare la tonaca, ma le domande sono subito finite sulla sfera intima. "Sei attratto dagli uomini o dalle donne?", ha chiesto Diaco. Ravagnani è sembrato subito a disagio: "Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio", ha replicato.

Ma il conduttore ha insistito: "Tu mi stai dicendo che non hai vissuto la sessualità durante il sacerdozio, ma adesso che non sei più sacerdote la stai sperimentando. Non so se tu l'hai già sperimentata con una persona. Sì o no?". "Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà", ha replicato a quel punto l'ex sacerdote.

La questione però non è finita così: "Tu hai deciso di esporti pubblicamente e quindi hai il dovere di chiarirci un po' le idee - ha sostenuto il conduttore -. Non pensi che dopo le cose che hai scritto nel tuo libro, dopo le cose profonde di cui hai tenuto a renderci partecipi, tu meriti domande dirette al limite della maleducazione?". E ancora: "Tu navighi poco la televisione, ma ti renderai conto che il patto di sincerità con il pubblico è la cosa più importante".

Poi lo ha incalzato con frasi come: "Non ci prendere in giro" o "hai il dovere" di dare risposte. Tante le reazioni, tra queste quella di Fiorello che si è limitato a commentare: "Pierluigi ha sbagliato, di sicuro. L'intervista è stata bruttissima, tutto quello che volete. Però, se dico quello che penso... anzi, meglio non dirlo".