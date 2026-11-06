Hamilton-Leclerc allo scontro? Penalità interne e regole più rigide: gira voce che...

Il duello tra i due ferraristi, culminato nel contatto alla quarta curva a Città del Messico, ha riportato a galla una questione che si trascina da mesi. Già a Monza, Hamilton aveva chiesto indicazioni più chiare sulle regole d'ingaggio, ricordando l'esperienza in Mercedes: "Quando ero lì avevamo delle regole scritte. Qui non ci sono regole. È qualcosa che probabilmente deve cambiare". Una richiesta rimasta sostanzialmente senza seguito e che oggi torna d'attualità con maggiore urgenza.
Il sette volte campione del mondo non ha nascosto la propria irritazione per quanto successo in Messico, dove la battaglia interna ha spalancato la strada a Max Verstappen, facendo sfumare una possibile doppietta Ferrari: ”Dovremmo combattere duramente uno contro l'altro, ma nel modo giusto, facendo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile per la squadra", ha ribadito Hamilton. Poi l'affondo sul compagno: "È una questione di mentalità. È come dire: o vinco io oppure non vince nessuno. Non dovrebbe essere così”.
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Il cortocircuito nasce proprio qui: entrambi vogliono vincere, ma manca un confine condiviso tra la libertà di battagliare e la responsabilità verso il box. E il problema non riguarda soltanto la manovra di Leclerc, che ha comunque riconosciuto la correttezza della penalità di cinque secondi. Fred Vasseur dovrà quindi intervenire con maggiore decisione. Non basta più chiedere ai piloti di comportarsi da professionisti: occorre stabilire cosa sia consentito e cosa no, prevedendo anche eventuali penalità interne. Come suggerito dall'ex stratega Bernie Collins, potrebbe essere utile introdurre conseguenze sportive, per esempio la perdita della priorità in qualifica nell'appuntamento successivo. Perché un altro duello gestito male rischierebbe di costare alla Ferrari molto più di qualche posizione.