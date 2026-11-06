Hamilton-Leclerc allo scontro? Penalità interne e regole più rigide: gira voce che...

Il duello tra i due ferraristi, culminato nel contatto alla quarta curva a Città del Messico, ha riportato a galla una questione che si trascina da mesi. Già a Monza, Hamilton aveva chiesto indicazioni più chiare sulle regole d'ingaggio, ricordando l'esperienza in Mercedes: "Quando ero lì avevamo delle regole scritte. Qui non ci sono regole. È qualcosa che probabilmente deve cambiare". Una richiesta rimasta sostanzialmente senza seguito e che oggi torna d'attualità con maggiore urgenza.

Il sette volte campione del mondo non ha nascosto la propria irritazione per quanto successo in Messico, dove la battaglia interna ha spalancato la strada a Max Verstappen, facendo sfumare una possibile doppietta Ferrari: ”Dovremmo combattere duramente uno contro l'altro, ma nel modo giusto, facendo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile per la squadra", ha ribadito Hamilton. Poi l'affondo sul compagno: "È una questione di mentalità. È come dire: o vinco io oppure non vince nessuno. Non dovrebbe essere così”.