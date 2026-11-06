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Dritto e rovescio, nonna Luigina ai comunisti: "Se non siete capaci di andare a lavorare..."

venerdì 6 novembre 2026
Dritto e rovescio, nonna Luigina ai comunisti: "Se non siete capaci di andare a lavorare..."

1' di lettura

Umiliati con stile. A Dritto e Rovescio, su Rete 4, un gruppo di giovani comunisti ha ricevuto una vera e propria lezione di vita da nonna Luigina. Secondo la signora, infatti, i ragazzi di oggi pretendono troppo senza però essere disposti a rimboccarsi le maniche e sporcarsi le mani. "Ma se non siete capaci di andare a lavorare, non potete pretendere di avere il mondo per voi?", si chiede la signora, senza troppi giri di parole.

"Il mondo - continua - è di tutti, non potete pretendere che il Governo, lo Stato, vi dia i soldi. Vediamo poi quando andrà su il vostro Governo quanti soldi vi dà e se vi darà le case da avere. Avete quello che avete adesso, se non meno, perché io ho la casa, ma l'ho fatta sudando, lavorando, lavorando". Poi ha portato l'esempio della propria famiglia: "Quattro nipoti si sono comprati la casa, ma lavorano, andavano a lavorare per 500 euro al mese, finché sono cresciuti. Una vita di sacrifici, mi sono levata due figli, quattro nipoti, un pro nipote che ho adesso".

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A quel punto, l'intervistatrice l'ha invitata a raccontare quale fosse il suo lavoro: "Lavoravo di notte e di giorno, perché quando ero a casa... La casa, i nipoti...". "La notte che facevi?", le ha chiesto. "Filatura, filatura. Loro non sapranno neanche cos'è, perché nei paesi suoi non c'è filatura", ha concluso nonna Luigina.

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